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Савченко в суді захищатиме колишній адвокат Штепи і Топаза

Віра Савченко пояснила, що адвокат увійшов у справу через те, що в інших захисників "дуже велике навантаження у зв'язку зі святами"
Новим адвокатом народного депутата Надії Савченко став Олександр Шадрін.
Савченко в суді захищатиме колишній адвокат Штепи і Топаза фото: radiosvoboda.org

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Facebook іншого адвоката Савченко Олексія Шевчука.

Він розповів, що 5 травня Шадріну "з боями вдалося потрапити до Надії в слідчий ізолятор СБУ та узгодити тактичні питання".

"Зараз готується заява в правоохоронні органи за фактом протидії адвокату Шадріну в доступі до клієнта", - додав Шевчук.

Він також опублікував відео, на якому Шадріна і сестру Надії Савченко Віру нібито не пускають у СІЗО через санітарний день.

За словами Віри Савченко, новий адвокат увійшов у справу на її прохання через те, що в інших захисників "дуже велике навантаження у зв'язку зі святами".

Раніше, адвокат Віктор Чевгуз, який захищав депутатку Надію Савченко, взяв самовідвід.

Нагадаємо, депутатка Верховної Ради Надія Савченко у вівторок, 17 квітня, пройшла судово-психологічну експертизу з використанням поліграфа. Результати не будуть оприлюднені до суду.

 

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