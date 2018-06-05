Савченко в суді захищатиме колишній адвокат Штепи і Топаза
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Facebook іншого адвоката Савченко Олексія Шевчука.
Він розповів, що 5 травня Шадріну "з боями вдалося потрапити до Надії в слідчий ізолятор СБУ та узгодити тактичні питання".
"Зараз готується заява в правоохоронні органи за фактом протидії адвокату Шадріну в доступі до клієнта", - додав Шевчук.
Він також опублікував відео, на якому Шадріна і сестру Надії Савченко Віру нібито не пускають у СІЗО через санітарний день.
За словами Віри Савченко, новий адвокат увійшов у справу на її прохання через те, що в інших захисників "дуже велике навантаження у зв'язку зі святами".
Раніше, адвокат Віктор Чевгуз, який захищав депутатку Надію Савченко, взяв самовідвід.
Нагадаємо, депутатка Верховної Ради Надія Савченко у вівторок, 17 квітня, пройшла судово-психологічну експертизу з використанням поліграфа. Результати не будуть оприлюднені до суду.
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