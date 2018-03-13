Савченко вимагає особисто вручити їй повістку на допит у "справі Рубана"

Савченко каже, що вважає некоректним "оголошувати, що вона, дізнавшись про виклик на допит, виїхала за кордон"

Позафракційний народний депутат Надія Савченко обіцяє прибути на допит у справі керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана у випадку особистого оповіщення.

"Офіційної повістки про виклик на допит мене як свідка у справі Володимира Рубана в порядку визначеному ч.8 ст. 138 КПУ України особисто я не отримувала", – йдеться в її листі на адресу голови Служби безпеки Василя Грицака, який вона оприлюднила 13 березня у Facebook.

За словами нардепа, "засоби масової інформації не є офіційним і надійним джерелом оповіщення".

Савченко стверджує, що з 12 по 16 березня перебуває "із запланованою робочою поїздкою до Європейського парламенту в Страсбурзі, де проходять парламентські сесії ЄС".

Нардеп наголошує, що про цю поїздку вона офіційно повідомила перший відділ апарату Верховної Ради, тож, на її думку вказана інформація була доступна СБУ.

Савченко каже, що вважає некоректним "оголошувати, що вона, дізнавшись про виклик на допит, виїхала за кордон".

"У випадку наявності наміру проведення з моєю участю слідчих дій, прошу передати мені наручно виклик на допит в якості свідка до Служби безпеки України, після чого в установлений законом України триденний термін... я прибуду на допит в СБУ", – заявляє нардеп.

Нагадаємо, народну депутатку Надію Савченко викликали на допит до Служби безпеки України у зв'язку з розслідуванням у кримінальному провадженні стосовно керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана.

Нагадаємо, Володимира Рубана затримали вранці 8 березня на пункті пропуску "Майорськ" на лінії розмежування. Під час перевірки меблів, які керівник "Офіцерського корпусу" вивозив з окупованої частини Донбасу, знайшли міномети, автомати Калашникова та іншу зброю. Провозилося все це під виглядом майна сім'ї переселенців.

Згідно з підозрою, пред'явленою Рубану, він готував замах на Президента Петра Порошенка, керівників силових структур та інших державних діячів. Згідно з документом, у Рубана "не пізніше 14 листопада 2017 року" виник план здійснити в Києві теракт з метою залякування населення і спровокувати військовий конфлікт на території всієї України. Зокрема, планувалося, що в урядовому кварталі будуть обстріляні з гранатометів, мінометів і стрілецької зброї будівлі Верховної Ради, Адміністрації Президента і житлових будинків. Одночасно з цим повинні були підірвати гранати всередині парламенту та із застосуванням стрілецької зброї і вибухових пристроїв вбити державних діячів і народних депутатів, які будуть присутні на засіданні ВР.

Крім того, Рубан нібито планував влаштувати захоплення будівлі парламенту в нічний час, а також організувати збройні напади на будинки, в яких живуть Петро Порошенко, глава МВС Арсен Аваков, екс-прем'єр Арсеній Яценюк, секретар РНБО Олександр Турчинов. Всіх їх повинні були вбити.

Водночас, сам Володимир Рубан відкинув усі пред'явлені йому обвинувачення та заявив, що під час затримання на КПВВ був там як водій і мав лише перевезти товар з непідконтрольної території Донбасу.

"Усі були в змові.... це організована операція двох служб", – заявив керівник "Офіцерського корпусу".

Президент України Петро Порошенко заявив: "Мета була одна – дестабілізувати суспільство через масові терористичні акти. І докази цього, принаймні ті, що мені повідомив глава СБУ, є незаперечними".