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СБУ блокувала в Кропивницькому ретрансляцію восьми російських телеканалів

Контент каналів не відповідає вимогам українського законодавства
Співробітники Служби безпеки України блокували в Кропивницькому ретрансляцію заборонених у країні російських телевізійних каналів, яку здійснював один із місцевих провайдерів.
СБУ блокувала в Кропивницькому ретрансляцію восьми російських телеканалів Фото: mn24.com.ua

Як повідомив у п'ятницю прес-центр СБУ, правоохоронці встановили, що один із місцевих провайдерів нелегально надавав жителям Кропивницького послуги з ретрансляції восьми телеканалів країни-агресора. Цей контент входить до переліку іноземних програм, зміст яких не відповідає вимогам українського законодавства та Європейської конвенції про транскордонне телебачення. 

За інформацією СБУ, спецслужби Російської Федерації використовують російські телеканали в Україні для поширення дезінформації та провокаційних матеріалів, спрямованих на загострення суспільно-політичної ситуації в Україні.

Співробітники СБУ поінформували Національну раду України з питань телебачення та радіомовлення щодо правового врегулювання і застосування адміністративно-правових санкцій до провайдера - порушника ліцензійних умов.

Нагадаємо, що Служба безпеки прийшла з обшуками до помешкання предстоятеля Києво-Печерської лаври, митрополита УПЦ Московського патріархату Павла.

 

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07 12 2018 20:38
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