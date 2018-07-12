СБУ блокувала в Кропивницькому ретрансляцію восьми російських телеканалів
Як повідомив у п'ятницю прес-центр СБУ, правоохоронці встановили, що один із місцевих провайдерів нелегально надавав жителям Кропивницького послуги з ретрансляції восьми телеканалів країни-агресора. Цей контент входить до переліку іноземних програм, зміст яких не відповідає вимогам українського законодавства та Європейської конвенції про транскордонне телебачення.
За інформацією СБУ, спецслужби Російської Федерації використовують російські телеканали в Україні для поширення дезінформації та провокаційних матеріалів, спрямованих на загострення суспільно-політичної ситуації в Україні.
Співробітники СБУ поінформували Національну раду України з питань телебачення та радіомовлення щодо правового врегулювання і застосування адміністративно-правових санкцій до провайдера - порушника ліцензійних умов.
Нагадаємо, що Служба безпеки прийшла з обшуками до помешкання предстоятеля Києво-Печерської лаври, митрополита УПЦ Московського патріархату Павла.
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