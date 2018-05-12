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СБУ допитала 12 священиків УПЦ МП у справі про держзраду

Єпископ Дубенський Пімен вважає підозри, які нібито пред'явлені священикам, "натягнутими і незаконними"
У середу в управлінні СБУ в Рівненській області допитували 12 священнослужителів Рівненської та Сарненської єпархій УПЦ МП.
СБУ допитала 12 священиків УПЦ МП у справі про держзраду Фото: charivne.info

Про це з посиланням на прес-секретаря управління СБУ Інну Ілючок повідомляє LIGA.net.

"Сьогодні були викликані 12 священиків в якості свідків у відкритому кримінальному провадженні, яке розслідують слідчі СБУ в Рівненській області", - сказала вона.

При цьому представниця СБУ відмовилася надавати додаткову інформацію про допити, пославшись на відсутність відповідного дозволу слідчого, але уточнила, що в повістках на допит фігурували статті 111 та 161 ККУ - державна зрада і розпалювання міжрелігійної ворожнечі.

Єпископ Дубенський Пімен (Воят) підтвердив місцевому виданню "ЧаРівне", що священиків допитували в рамках провадження за статтями 111 і 161 кримінального кодексу.

Він заявив, що вважає підозри, які нібито пред'явлені священикам, "натягнутими і незаконними". За словами Пімена, священики УПЦ МП не поширювали агітаційну продукцію і не давали інтерв'ю російським ЗМІ.

Нагадаємо, що вранці 5 грудня Служба безпеки повідомила, що під час обшуків у приміщеннях Української православної церкви Московського патріархату була викрита мережа розповсюдження матеріалів, що розпалюють релігійну ворожнечу.

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05 12 2018 20:34
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