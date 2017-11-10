СБУ оприлюднила дані найманців із групи "Вагнера", які воювали на Донбасі
"Нам відомо про багатьох іноземців, які причетні до злочинів у складі цього терористичного угруповання", ‒ повідомляє прес-служба СБУ з посиланням на голову спецслужби Василя Грицака.
Також повідомляється, що встановлені дані про осіб, які з літа 2014 року перебували у ЧВК "Вагнера" в Україні та з серпня 2015 у Сирії, регулярно передаються СБУ відповідними каналами партнерським спецслужбам.
"СБ України, з дозволу слідчих, оприлюднює особисті дані шістьох громадян Сербії, стосовно яких зібрані беззаперечні докази участі у ЧВК "Вагнера", - наголосили в СБУ.
Нагадаємо, у СБУ заявили, що у лавах незаконних збройних формувань "ЛНР" від початку АТО воювали понад три сотні громадян Сербії.
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