СБУ підготувала підозру керівнику "приватної армії Путіна" Вагнера, - Грицак
"Наші слідчі виписали повідомлення про підозру для Уткіна... Віддамо в понеділок в ГПУ, сподіваємося, що ГПУ нас підтримає", - заявив глава СБУ Василь Грицак на брифінгу 7 жовтня, інформує Інтерфакс-Україна.
При цьому він відмовився перерахувати злочини, які інкримінуються керівнику російських найманців, які воюють на Донбасі і в Сирії.
Грицак також зазначив, що СБУ інформує колег з Європи та інших країн про діяльність групи Вагнера. "Приватна армія Путіна - ПВК Вагнера - може бути використана для дестабілізації ситуації в будь-якій точці світу", - пояснив він.
З цією метою Міністерство закордонних справ України спільно з Міністерством інформполітики проведе 19 жовтня спеціальний брифінг в Брюсселі.
Нагадаємо, СБУ встановила участь найманців ПВК "Вагнера" в конфлікті на Донбасі з 2014 року.
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