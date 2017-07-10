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СБУ підготувала підозру керівнику "приватної армії Путіна" Вагнера, - Грицак

Приватна армія Путіна - ПВК Вагнера - може бути використана для дестабілізації ситуації в будь-якій точці світу
У понеділок, 9 жовтня, слідчі Служби безпеки України направлять до Генеральної прокуратури України повідомлення про підозру керівнику приватної військової компанії Вагнера підполковнику запасу Дмитру Уткіну.
СБУ підготувала підозру керівнику "приватної армії Путіна" Вагнера, - Грицак Василь Грицак. Фото: pravda.com.ua

"Наші слідчі виписали повідомлення про підозру для Уткіна... Віддамо в понеділок в ГПУ, сподіваємося, що ГПУ нас підтримає", - заявив глава СБУ Василь Грицак на брифінгу 7 жовтня, інформує Інтерфакс-Україна.

При цьому він відмовився перерахувати злочини, які інкримінуються керівнику російських найманців, які воюють на Донбасі і в Сирії.

Грицак також зазначив, що СБУ інформує колег з Європи та інших країн про діяльність групи Вагнера. "Приватна армія Путіна - ПВК Вагнера - може бути використана для дестабілізації ситуації в будь-якій точці світу", - пояснив він.

З цією метою Міністерство закордонних справ України спільно з Міністерством інформполітики проведе 19 жовтня спеціальний брифінг в Брюсселі.

Нагадаємо, СБУ встановила участь найманців ПВК "Вагнера" в конфлікті на Донбасі з 2014 року.
 

 

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07 10 2017 17:04
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