СБУ підготувала підозру керівнику "приватної армії Путіна" Вагнера, - Грицак

Приватна армія Путіна - ПВК Вагнера - може бути використана для дестабілізації ситуації в будь-якій точці світу

У понеділок, 9 жовтня, слідчі Служби безпеки України направлять до Генеральної прокуратури України повідомлення про підозру керівнику приватної військової компанії Вагнера підполковнику запасу Дмитру Уткіну.

"Наші слідчі виписали повідомлення про підозру для Уткіна... Віддамо в понеділок в ГПУ, сподіваємося, що ГПУ нас підтримає", - заявив глава СБУ Василь Грицак на брифінгу 7 жовтня, інформує Інтерфакс-Україна.

При цьому він відмовився перерахувати злочини, які інкримінуються керівнику російських найманців, які воюють на Донбасі і в Сирії.

Грицак також зазначив, що СБУ інформує колег з Європи та інших країн про діяльність групи Вагнера. "Приватна армія Путіна - ПВК Вагнера - може бути використана для дестабілізації ситуації в будь-якій точці світу", - пояснив він.

З цією метою Міністерство закордонних справ України спільно з Міністерством інформполітики проведе 19 жовтня спеціальний брифінг в Брюсселі.

Нагадаємо, СБУ встановила участь найманців ПВК "Вагнера" в конфлікті на Донбасі з 2014 року.

