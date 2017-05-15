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СБУ підозрює "Нафтогаз" у несплаті 3 млрд податків

Ймовірно, Нафтогаз ухилився від сплати податкових платежів при імпорті на територію України природного газу з території РФ за контрактом від 2015 року зі ВАТ Газпром
Головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ ініціює проведення перевірки фінансово-господарської діяльності "Нафтогаз" України.
СБУ підозрює "Нафтогаз" у несплаті 3 млрд податків Ілюстрація: ria.ru

"Нафтогаз, можливо, ухилився від сплати податкових платежів при імпорті на територію України природного газу з території РФ за контрактом від 2015 року зі ВАТ Газпром. Протягом 2015 року митницею було оформлено "періодичні митні декларації" на переміщення газу в обсязі 2 млрд куб м щомісячно. За жовтень-листопад 2015 року на підставі даних декларацій переміщено 2 млрд куб м і 0,38 млрд куб м природного газу за попередньою ціною $227,36 /1 тис куб м", - йдеться в зверненні СБУ до начальника Офісу великих платників податків ДФС Євгену Бамбізову, інформує "Економічна правда".

Митне оформлення цього обсягу не завершено досі, але після коригувань законодавства України, з 1 січня 2017 року "Нафтогаз" увійшов в число суб'єктів, зобов'язаних платити ПДВ з зовнішньоекономічних операцій.

"Таким чином, сума неоплачених податкових платежів становить 3 млрд грн. З огляду на вищевикладене, просимо розглянути питання про проведення документальної перевірки фінансово-господарської діяльності НАК "Нафтогаз", - йдеться у зверненні СБУ до ДФС.

Нагадаємо, Прокуратура Києва розцінює як зловживання службовим становищем бездіяльність голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєвавідносно топ-менеджменту "Укрнафти".

 
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15 05 2017 19:20
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