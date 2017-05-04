Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

СБУ почала перевірку щодо російського режисера, який передав мільйон рублів терористам "ДНР"

Володимир Меньшов нібито передав терористам
Служба безпеки України перевіряє інформацію про передачу відомим російським режисером Володимиром Меньшовим 1 млн руб. терористичній організації "ДНР".
СБУ почала перевірку щодо російського режисера, який передав мільйон рублів терористам "ДНР" Володимир Меньшов. Фото: hochu.ua

Про це повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.

За її словами, діячу культури загрожує в Україні кримінальна відповідальність у разі, якщо буде доведено, гроші були спрямовані на фінансування терористів.

"Але якщо це було зроблено у вигляді гуманітарної допомоги для мешканців Донецька - це інша справа. Тому потрібно ретельно вивчити це питання. Тим більше, пропагандист міг написати одне, а насправді було все по-іншому", – сказала представниця СБУ у коментарі Донбас.Реалії.

Нагадаємо, що терорист-письменник Захар Прилєпін, який називає себе "замкомбата "ДНР", повідомив, що російський актор і режисер Володимир Меньшов став спонсором терористичної організації "ДНР". За його словами, він передав проросійським угрупованням на сході України 1 млн руб. і ноутбук.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 04 2017 21:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Іменем України: як Петро Порошенко допомагає заробляти мільярди Ринату Ахметову. І про себе не забуває

Іменем України: як Петро Порошенко допомагає заробляти мільярди Ринату Ахметову. І про себе не забуває

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.