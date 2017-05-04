СБУ почала перевірку щодо російського режисера, який передав мільйон рублів терористам "ДНР"

Служба безпеки України перевіряє інформацію про передачу відомим російським режисером Володимиром Меньшовим 1 млн руб. терористичній організації "ДНР".

Про це повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.

За її словами, діячу культури загрожує в Україні кримінальна відповідальність у разі, якщо буде доведено, гроші були спрямовані на фінансування терористів.

"Але якщо це було зроблено у вигляді гуманітарної допомоги для мешканців Донецька - це інша справа. Тому потрібно ретельно вивчити це питання. Тим більше, пропагандист міг написати одне, а насправді було все по-іншому", – сказала представниця СБУ у коментарі Донбас.Реалії.

Нагадаємо, що терорист-письменник Захар Прилєпін, який називає себе "замкомбата "ДНР", повідомив, що російський актор і режисер Володимир Меньшов став спонсором терористичної організації "ДНР". За його словами, він передав проросійським угрупованням на сході України 1 млн руб. і ноутбук.