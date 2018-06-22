СБУ попередила продаж радіоактивного Радію в Україні, – ФОТО

Співробітники контррозвідки Служби безпеки України під час багатоетапної спецоперації попередили реалізацію радіоактивної речовини Радій-226.

Оперативники спецслужби встановили, що учасники організованого угруповання готували незаконну оборудку з продажу радіоактивного матеріалу Радій-226, ввезеного в Україну контрабандою з однієї із країн Центральної Європи.

"Правоохоронці виявили спеціально облаштовану на приватному подвір'ї схованку на глибині понад два метри. Фахівці вилучили з неї контейнер циліндричної форми, в якому й зберігалася радіоактивна речовина", – розповіли у прес-центрі Служби безпеки.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 265 Кримінального кодексу України, контррозвідники СБУ із залученням спецпідрозділу ЦСО "А" затримали шістьох учасників організованого угруповання. Трьом з них оголосили про підозру у скоєнні злочину – суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

"Співробітники СБ України встановили всіх співучасників злочину, причетних до незаконного обігу радіоактивних матеріалів. Наразі проводяться слідчі дії для визначення їх рольової участі", – зазначили у прес-центрі.



Фото: ssu.gov.ua



Фото: ssu.gov.ua



Фото: ssu.gov.ua



Фото: ssu.gov.ua



Фото: ssu.gov.ua



Фото: ssu.gov.ua