Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

СБУ попередила продаж радіоактивного Радію в Україні, – ФОТО

Учасники організованого угруповання готували незаконну оборудку з продажу радіоактивного матеріалу Радій-226
Співробітники контррозвідки Служби безпеки України під час багатоетапної спецоперації попередили реалізацію радіоактивної речовини Радій-226.
СБУ попередила продаж радіоактивного Радію в Україні, – ФОТО Фото: ssu.gov.ua

Оперативники спецслужби встановили, що учасники організованого угруповання готували незаконну оборудку з продажу радіоактивного матеріалу Радій-226, ввезеного в Україну контрабандою з однієї із країн Центральної Європи.

"Правоохоронці виявили спеціально облаштовану на приватному подвір'ї схованку на глибині понад два метри. Фахівці вилучили з неї контейнер циліндричної форми, в якому й зберігалася радіоактивна речовина", – розповіли у прес-центрі Служби безпеки.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 265 Кримінального кодексу України, контррозвідники СБУ із залученням спецпідрозділу ЦСО "А" затримали шістьох учасників організованого угруповання. Трьом з них оголосили про підозру у скоєнні злочину – суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

"Співробітники СБ України встановили всіх співучасників злочину, причетних до незаконного обігу радіоактивних матеріалів. Наразі проводяться слідчі дії для визначення їх рольової участі", – зазначили у прес-центрі.


Фото: ssu.gov.ua


Фото: ssu.gov.ua


Фото: ssu.gov.ua


Фото: ssu.gov.ua


Фото: ssu.gov.ua


Фото: ssu.gov.ua

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 06 2018 18:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"В ефірі Небо fm": ветеран АТО відкрив маленьку кав’ярню на Нивках

"В ефірі Небо fm": ветеран АТО відкрив маленьку кав’ярню на Нивках

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.