СБУ попередила продаж радіоактивного Радію в Україні, – ФОТО
Оперативники спецслужби встановили, що учасники організованого угруповання готували незаконну оборудку з продажу радіоактивного матеріалу Радій-226, ввезеного в Україну контрабандою з однієї із країн Центральної Європи.
"Правоохоронці виявили спеціально облаштовану на приватному подвір'ї схованку на глибині понад два метри. Фахівці вилучили з неї контейнер циліндричної форми, в якому й зберігалася радіоактивна речовина", – розповіли у прес-центрі Служби безпеки.
У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 265 Кримінального кодексу України, контррозвідники СБУ із залученням спецпідрозділу ЦСО "А" затримали шістьох учасників організованого угруповання. Трьом з них оголосили про підозру у скоєнні злочину – суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
"Співробітники СБ України встановили всіх співучасників злочину, причетних до незаконного обігу радіоактивних матеріалів. Наразі проводяться слідчі дії для визначення їх рольової участі", – зазначили у прес-центрі.
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- Ася Казанцева: "Якщо у вас є бабуся, яку ви любите, то навчіть її ловити покемонів" "Якщо вона проти, то хоча б ходіть з нею гуляти"
- Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів"Під час проведення фіналу ЛЧ у Києві все виглядало так, наче це просто бажання заробити в конкретну хвилину, не думаючи про довгострокову репутацію, чи імідж"