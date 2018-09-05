СБУ видворила двох спецкорів російських телеканалів
9 травня Соловйову примусово повернуто до РФ, а Юр’єву до Казахстану із забороною в’їзду до нашої країни терміном на три роки, - повідомляє прес-служба СБУ.
У повідомленні йдеться, що вони були командировані до Києва для підготовки тенденційних сюжетів про святкування в Україні "Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні".
"Оперативники спецслужби задокументували, що за задумом російських пропагандистів відзняті Валентиною Соловйовою та Ольгою Юр’євою відеоматеріали планувалось використати для дискредитації України перед світовою спільнотою та поширенню дезінформації серед населення", - заявили в СБУ.
Там нагадали, що згідно з указом президента №133 від 15 травня 2017 року до російських "Первого канала" та "Россия" застосовані спеціальні обмежувальні заходи щодо діяльності на території України.
Нагадаємо, представники Національного корпусу і Національних дружин почали блокувати будівлю телеканалу Інтер з вимогою позбавити канал ліцензії через "системну антиукраїнську редакційну політику".
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