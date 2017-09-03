СБУ видворила з України кримінального авторитета

Йому заборонено в'їзд в Україну терміном на три роки

Служба безпеки України (СБУ) видворила кримінального авторитета, який планував створити в Дніпрі організовану злочинну групу.

38-річний громадянин однієї з країн Закавказзя раніше неодноразово затримувався правоохоронними органами. Він приїхав в Україну на початку 2017 року, - повідомляє прес-служба СБУ.

"Він, спираючись на підтримку одного зі злодіїв у законі, планував створити організовану злочинну групу для скоєння тяжких злочинів", - йдеться в повідомленні СБУ.

Унаслідок проведених за ініціативою СБУ заходів було прийнято рішення про примусове повернення "авторитету" за межі держави. Також йому заборонено в'їзд в Україну терміном на три роки.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки перекрили потужний канал контрабанди в Україну вогнепальної зброї та боєприпасів.