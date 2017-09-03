CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСлужба безпеки України (СБУ) видворила кримінального авторитета, який планував створити в Дніпрі організовану злочинну групу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
СБУ видворила з України кримінального авторитета
Йому заборонено в'їзд в Україну терміном на три роки
СБУ. Фото: ukraineunderattack.org
38-річний громадянин однієї з країн Закавказзя раніше неодноразово затримувався правоохоронними органами. Він приїхав в Україну на початку 2017 року, - повідомляє прес-служба СБУ.
"Він, спираючись на підтримку одного зі злодіїв у законі, планував створити організовану злочинну групу для скоєння тяжких злочинів", - йдеться в повідомленні СБУ.
Унаслідок проведених за ініціативою СБУ заходів було прийнято рішення про примусове повернення "авторитету" за межі держави. Також йому заборонено в'їзд в Україну терміном на три роки.
Нагадаємо, співробітники Служби безпеки перекрили потужний канал контрабанди в Україну вогнепальної зброї та боєприпасів.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
09 03 2017 16:12 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків