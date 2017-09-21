СБУ викликала Медведчука на допит
У Головному слідчому управлінні Служби безпеки України запрошують лідера громадського руху "Український вибір" Віктора Медведчука з метою надання свідчень у справі про незаконний перетин кордону чиновниками в 2014-2015 роках.
"Звичайно, ми хочемо заслухати і пана Медведчука. Дуже хочемо. І я користуючись нагодою... через ЗМІ запрошую його до нас", - сказав керівник Головного слідчого управління СБУ Григорій Остафійчук, інформує "Інтерфакс-Україна".
За його словами, Служба безпеки вже викликала Медведчука на допит, але він поки не з'явився.
"Запрошуємо, щоб він прийшов і виконав свої процесуальні зобов'язання", - додав Остафійчук.
Як повідомлялося, в провадженні зазначено, що слідство встановило, що у 2014-2015 роках співробітники СБУ організували незаконний перетин державного кордону України одним із колишніх керівників СБ України, який разом із лідером ГО "Український вибір" Віктором Медведчуком здійснив декілька вильотів до Російської Федерації без проходження прикордонного та митного контролю.
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