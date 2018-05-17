СБУ викрила чотирьох "телефонних терористів"
"Співробітники СБУ викрили чотирьох осіб у різних регіонах країни, які здійснили свідомо неправдиві повідомлення з погрозами терористичного характеру", - повідомляють на сайті СБУ.
У Дніпропетровській області затримала жителя Запоріжжя, який у стані алкогольного сп'яніння повідомив про "замінування" однієї із залізничних станцій Придніпровської залізниці. Йому оголошено про підозру, його заарештовано. Крім того, в Дніпрі затримали місцевого жителя, який повідомив про нібито "замінування" центрального офісу однієї з приватних компаній.
Також наголошується, що в Закарпатській області правоохоронці затримали місцевого жителя, який в стані алкогольного сп'яніння повідомив про "замінування" торгово-розважального центру в Мукачеві.
Ще одного "телефонного терориста" затримали в Сєвєродонецьку Луганської області - він погрожував підпалити місцеву школу.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 259 КК. Також СБУ нагадує, що незалежно від мотивів "телефонних терористів", їхні дії караються позбавленням волі на строк від двох до шести років. За повторний дзвінок зловмисника можуть засудити на термін від чотирьох до восьми років.
"Анонімам" також доведеться компенсувати витрати державних і комерційних установ, які зазнали збитків від їхніх дій.
Нагадаємо, в Києві чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі за неправдиві повідомлення про мінування метро.
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