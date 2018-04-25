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СБУ викрила схему передачі майна стратегічного об’єкту у приватні руки

СБУ викрила посадовців ДП на заволодінні майном стратегічного об’єкту
Співробітники Служби безпеки України викрили посадовців одного із державних підприємств, які незаконно передали майно стратегічного об’єкту у комерційну власність.
СБУ викрила схему передачі майна стратегічного об’єкту у приватні руки Фото: unian.ua

Як повідомили у спецслужбі, посадові особи незаконно передали близько 80 тис. кв.м цілісного майнового комплексу (виробничих та складських приміщень) на користь комерційних структур.

Після відчуження нерухомості, яке було проведено всупереч вимогам нормативно-правових актів, зловмисники оформили добровільну відмову від земельних ділянок.

Під час обшуків в приміщеннях держпідприємства правоохоронці виявили документи та інші матеріали, що підтверджують протиправну діяльність фігурантів справи.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (Зловживання владою або службовим становищем), триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що СБУ провела обшуки в офісі компанії, відділі цінних паперів Мотор Січі, підконтрольної народному депутату В'ячеславу Богуслаєву, і місцях проживання окремих фізичних осіб.

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25 04 2018 21:42
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