СБУ проводить обшуки в "Мотор Січі"
Таку інформацію "Українській правді" підтвердила прес-секретар СБУ Олена Гітлянська.
На питання чи проходять наразі обшуки на підприємстві, Гітлянська відповіла:
"Так. Зараз тривають слідчі дії на підприємстві".
Правоохоронці працюють у трьох відділах "Мотор Січі".
Нагадаємо, що співробітники Генеральної прокуратури виявили злочинну схему з присвоєння менеджментом публічного акціонерного товариства "Мотор Січ" (Запоріжжя) 350 млн гривень.
З літа 2017 року СБУ розслідує кримінальне провадження за статтею "Підготовка до диверсії" у зв'язку з продажем заводу "Мотор Січ" китайським інвесторам, афілійованим з компанією Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd.
У квітні 2016 року "Мотор Січ" отримав від компанії Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британські Віргінські острови) $100 млн у рамках договору про позику китайською компанією Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment.
Згодом мажоритарний власник підприємства продав 56% акцій ПАТ "Мотор Січ" довіреним особам власника китайської Beijing Skyrizon.
У вересні 2017 року в рамках розслідування цієї угоди акції "Мотор Січі" були арештовані.
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