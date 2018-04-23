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СБУ проводить обшуки в "Мотор Січі"

Улітку минулого року СБУ порушила справу у зв'язку з продажем заводу китайським інвесторам
Служба безпеки проводить обшуки на публічному акціонерному товаристві "Мотор Січ" в Запоріжжі.
СБУ проводить обшуки в "Мотор Січі" Фото: zn.ua

Таку інформацію "Українській правді" підтвердила прес-секретар СБУ Олена Гітлянська.

На питання чи проходять наразі обшуки на підприємстві, Гітлянська відповіла:

"Так. Зараз тривають слідчі дії на підприємстві".

Правоохоронці працюють у трьох відділах "Мотор Січі".

Нагадаємо, що співробітники Генеральної прокуратури виявили злочинну схему з присвоєння менеджментом публічного акціонерного товариства "Мотор Січ" (Запоріжжя) 350 млн гривень.

З літа 2017 року СБУ розслідує кримінальне провадження за статтею "Підготовка до диверсії" у зв'язку з продажем заводу "Мотор Січ" китайським інвесторам, афілійованим з компанією Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd.

У квітні 2016 року "Мотор Січ" отримав від компанії Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британські Віргінські острови) $100 млн у рамках договору про позику китайською компанією Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment.

Згодом мажоритарний власник підприємства продав 56% акцій ПАТ "Мотор Січ" довіреним особам власника китайської Beijing Skyrizon.

У вересні 2017 року в рамках розслідування цієї угоди акції "Мотор Січі" були арештовані.

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23 04 2018 11:23
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