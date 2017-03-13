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СБУ затримала 43 людини зі зброєю у зоні АТО

У затриманих правоохоронці вилучили багато зброї і значна кількість пляшок із запальною сумішшю
Співробітники Служби безпеки України затримали в зоні проведення антитерористичної операції 43 людини зі зброєю.
СБУ затримала 43 людини зі зброєю у зоні АТО Фото: depo.ua

"Під час контрдиверсійних заходів в населених пунктах Торецк, Щербинівка та Курдюмівка (район проведення АТО) співробітники СБУ виявили групу осіб із зброєю й іншими засобами поразки. Відмова скласти зброю поліції став підставою для затримання 43 осіб", - повідомили в АТЦ, інформує агентство "Інтерфакс-Україна".

В АТЦ додали, що у затриманих правоохоронці вилучили "багато зброї і значна кількість пляшок із запальною сумішшю".

Відзначимо, що в районі проведення АТО не дозволено навіть дозволена зброя.

В СБУ заявили, що проводять контрдиверсійні заходи в зоні АТО.

"Ми нікого не штурмуємо, проводяться контрдиверсійні заходи", - прокоментувала речник СБУ Олену Гітлянську заяву "Штабу блокади торгівлі з окупантами" про нібито штурм їх редуту на станції "Кривий Торець".

Нагадаємо, учасники торгової блокади ОРДЛО заявляють, що їх редут на ст. Кривий Торець силовики розігнали.

 
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13 03 2017 19:35
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