СБУ затримала 43 людини зі зброєю у зоні АТО
"Під час контрдиверсійних заходів в населених пунктах Торецк, Щербинівка та Курдюмівка (район проведення АТО) співробітники СБУ виявили групу осіб із зброєю й іншими засобами поразки. Відмова скласти зброю поліції став підставою для затримання 43 осіб", - повідомили в АТЦ, інформує агентство "Інтерфакс-Україна".
В АТЦ додали, що у затриманих правоохоронці вилучили "багато зброї і значна кількість пляшок із запальною сумішшю".
Відзначимо, що в районі проведення АТО не дозволено навіть дозволена зброя.
В СБУ заявили, що проводять контрдиверсійні заходи в зоні АТО.
"Ми нікого не штурмуємо, проводяться контрдиверсійні заходи", - прокоментувала речник СБУ Олену Гітлянську заяву "Штабу блокади торгівлі з окупантами" про нібито штурм їх редуту на станції "Кривий Торець".
Нагадаємо, учасники торгової блокади ОРДЛО заявляють, що їх редут на ст. Кривий Торець силовики розігнали.
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