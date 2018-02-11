НОВИНИСпівробітники управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ затримали у Харкові чиновницю Державної фіскальної служби.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Харкові затримали чиновницю ДФС, яка вимагала хабар у 200 тисяч гривень
Чиновницю затримали під час отримання частини хабара
Фото: ssu.gov.ua
Старший державний інспектор відділу моніторингу доходів та обліково-звітних систем вимагала від керівника місцевого комерційного підприємства хабар у розмірі 200 тисяч гривень, повідомили у спецслужбі.
За вказану суму вона обіцяла не відображати у матеріалах податкової перевірки всі виявлені порушення і не нарахувати штрафні санкції у повному обсязі.
Затримали зловмисницю в одному з ресторанів під час отримання чергової частини хабара у розмірі 100 тисяч гривень.
Фото: ssu.gov.ua
Нагадаємо, в Києві поліцейські погоріли на хабарі в $50 тис.
Головлікар львівської поліклініки вимагав хабар від ветерана АТО, щоб пограти в казино.
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02 11 2018 10:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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