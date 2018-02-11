У Харкові затримали чиновницю ДФС, яка вимагала хабар у 200 тисяч гривень

Чиновницю затримали під час отримання частини хабара

Співробітники управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ затримали у Харкові чиновницю Державної фіскальної служби.

Старший державний інспектор відділу моніторингу доходів та обліково-звітних систем вимагала від керівника місцевого комерційного підприємства хабар у розмірі 200 тисяч гривень, повідомили у спецслужбі.

За вказану суму вона обіцяла не відображати у матеріалах податкової перевірки всі виявлені порушення і не нарахувати штрафні санкції у повному обсязі.

Затримали зловмисницю в одному з ресторанів під час отримання чергової частини хабара у розмірі 100 тисяч гривень.



Фото: ssu.gov.ua

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