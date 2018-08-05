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СБУ затримала агента спецслужб РФ, який планував вбивство судді

Він був затриманий під час спроби проникнення у приватний будинок судді для його фізичної ліквідації
Співробітники контррозвідки Служби безпеки України попередили на Луганщині замовлений російськими спецслужбами терористичний акт стосовно одного із колишніх високопосадовців судової системи.
СБУ затримала агента спецслужб РФ, який планував вбивство судді Фото: СБУ

Російські спецслужби завербували українського громадянина, який відбував покарання на тимчасово окупованій території Донбасу. Після того, як його було завербовано спецслужбами РФ, він був звільнений з в’язниці та погодився виконувати диверсійно-розвідувальні і терористичні завдання на території України, - повідомляє прес-служба СБУ.

Так, у березні 2018 року він отримав завдання від кадрового офіцера спецслужб РФ із здійснення теракту стосовно представника української судової системи. Він здійснив поглиблене вивчення об’єкта посягань і розвідку за місцем проживання, а також отримав засоби для вчинення злочину.

Фото: СБУ

Він був затриманий під час спроби проникнення у приватний будинок судді для його фізичної ліквідації. Вбивство судді повинно було дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію на Луганщині та підірвати довіру населення до правоохоронних органів.

Окрім того, агент зізнався у виконанні низки розвідувальних завдань, серед яких - відео- та фотофіксація місця дислокації однієї із військових частин, наявної техніки і озброєння, окремих залізничних вузлів на території Луганської області, вивчення системи безпеки одного із столичних бізнес-центрів.

За їх виконання зловмисник отримував від представника спецслужб РФ гроші під час особистих зустрічей у Москві.

Наразі тривають першочергові слідчо-оперативні дії.

Як повідомляв iPress.ua, у Києві невідомі напали з ножем на військового Дмитра Вербича. За інформацією депутата Роменської міської ради, волонтера Валентина Бондаренка, четверо людей із закритими обличчями вдарили Вербичу ножем у нижню частину спини, а потім застосували проти нього сльозогінний газ.

 
 
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08 05 2018 16:28
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