СБУ звинуватила Маркова і Ківана у фінансуванні "ДНР/ЛНР"

Служба безпеки України заявила про фінансування колишнім депутатом Одеської міської ради спільно з менеджментом будівельної компанії незаконних збройних формувань так званих "ДНР" і "ЛНР".

"Правоохоронці встановили, що один з великих одеських забудовників частину проданої нерухомості не відображає у фінансовій документації й отримує готівкою. Гроші передавали одному з колишніх депутатів міськради Одеси, який має "інтереси" в будівельному бізнесі. Співробітники спецслужби задокументували, що депутат, оголошений у міжнародний розшук, переховується від українського правосуддя на території Росії і скеровує відсоток від суми на фінансування незаконних збройних формувань терористичних організацій "ДНР/ЛНР", - повідомляють на сайті спецслужби.

"Інтерфакс-Україна" пише, що йдеться про Ігоря Маркова - голову партії "Родіна", екс-депутата Верховної Ради й Одеської міськради.

Для отримання додаткових доказів фінансування тероризму в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України, СБУ проводить обшуки в офісних приміщеннях будівельної компанії і місцях проживання фігурантів справи.

Будкомпанія, в якій проводить обшуки СБУ, - група "Кадорр" бізнесмена Аднана Ківана.

З офісу компанії в Аркадії вивели всіх співробітників для можливості проводити перевірки документів, комп'ютерів і сейфів. Слідчі дії проводять також у ще одному офісному будинку компанії на вулиці Успенській. Також призупинено мовлення студії "7 каналу", що належить Ківану, пише "Южный курьер".

Нагадаємо, що 12 серпня 2015 року Інтерпол затримав Маркова в Італії за запитом України. Після арешту він провів кілька тижнів у в'язниці, а потім жив у генуезькому готелі під домашнім арештом.

Україна вимагала екстрадиції Маркова, інкримінуючи йому злочин за ч. 4 ст. 296 (хуліганство із заподіянням тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу. Йдеться про події 2007 року, коли біля Одеської обласної адміністрації відбувалися пікети проти встановлення в місті пам'ятника Катерині II. Маркова підозрюють в організації побиття учасників акції, а також безпосередньо в самому побитті громадян.

У жовтні 2013 року, ще за Віктора Януковича, Маркова заарештували в цій справі, і він провів кілька місяців у в'язниці. Із СІЗО Маркова звільнив суд 25 лютого - майже відразу після втечі Януковича.

Марков підтримував сепаратистів на Донбасі, а в Росії навіть став членом так званого "уряду у вигнанні".