CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВідомий російський комік, продюсер, сценарист і бард Семен Слєпаков потрапив у базу сайту "Миротворець" через концерт в анексованому Криму.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Семен Слєпаков потрапив у базу "Миротворця"
Його звинувачують в порушенні державного кордону України
Фото: Publicitātes foto
Відповідна інформація розміщена на ресурсі.
"Свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення в окупований Росією Крим. Незаконна концертна діяльність на території окупованого Криму", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що російська телеведуча Тіна Канделакі потрапила в список "Миротвореця", який збирає дані про людей, що підтримують окупацію Криму і війну на Донбасі.
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21 03 2018 21:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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