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Семен Слєпаков потрапив у базу "Миротворця"

Його звинувачують в порушенні державного кордону України
Відомий російський комік, продюсер, сценарист і бард Семен Слєпаков потрапив у базу сайту "Миротворець" через концерт в анексованому Криму.
Семен Слєпаков потрапив у базу "Миротворця" Фото: Publicitātes foto

Відповідна інформація розміщена на ресурсі.

"Свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення в окупований Росією Крим. Незаконна концертна діяльність на території окупованого Криму", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що російська телеведуча Тіна Канделакі потрапила в список "Миротвореця", який збирає дані про людей, що підтримують окупацію Криму і війну на Донбасі.

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21 03 2018 21:34
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