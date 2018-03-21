Семен Слєпаков потрапив у базу "Миротворця" Його звинувачують в порушенні державного кордону України

Відомий російський комік, продюсер, сценарист і бард Семен Слєпаков потрапив у базу сайту "Миротворець" через концерт в анексованому Криму.

Фото: Publicitātes foto

Відповідна інформація розміщена на ресурсі. "Свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення в окупований Росією Крим. Незаконна концертна діяльність на території окупованого Криму", – йдеться в повідомленні. Нагадаємо, що російська телеведуча Тіна Канделакі потрапила в список "Миротвореця", який збирає дані про людей, що підтримують окупацію Криму і війну на Донбасі.

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