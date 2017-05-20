Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Семеро українських військових отримали травми минулої доби в зоні АТО

У самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" звинувачують в обстрілах українських військових
За минулу добу семеро українських військовослужбовців зазнали поранень на Донбасі, заявив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.
Семеро українських військових отримали травми минулої доби в зоні АТО Фото: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ

Вранці у прес-центрі штабу АТО повідомили, що за добу було зафіксовано 55 обстрілів позицій Збройних сил України.

"Дедалі частіше ворог застосовує артилерійське озброєння, використання якого суворо заборонене Мінськими домовленостями", - йдеться у повідомленні, інформує "ВВС Україна".

У самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" звинувачують в обстрілах українських військових.

Нагадаємо, у п'ятницю пізно ввечері проросійські бойовики з "Градів" обстріляли позиції ЗСУ в Попасній Луганської області.

18 травня терористи обстріляли представників Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) під час проведення гуманітарної акції.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 05 2017 15:47
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

"Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.