CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗа минулу добу семеро українських військовослужбовців зазнали поранень на Донбасі, заявив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Семеро українських військових отримали травми минулої доби в зоні АТО
У самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" звинувачують в обстрілах українських військових
Фото: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ
Вранці у прес-центрі штабу АТО повідомили, що за добу було зафіксовано 55 обстрілів позицій Збройних сил України.
"Дедалі частіше ворог застосовує артилерійське озброєння, використання якого суворо заборонене Мінськими домовленостями", - йдеться у повідомленні, інформує "ВВС Україна".
У самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" звинувачують в обстрілах українських військових.
Нагадаємо, у п'ятницю пізно ввечері проросійські бойовики з "Градів" обстріляли позиції ЗСУ в Попасній Луганської області.
18 травня терористи обстріляли представників Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) під час проведення гуманітарної акції.
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