Семеро українських військових отримали травми минулої доби в зоні АТО У самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" звинувачують в обстрілах українських військових

За минулу добу семеро українських військовослужбовців зазнали поранень на Донбасі, заявив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

Фото: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ

Вранці у прес-центрі штабу АТО повідомили, що за добу було зафіксовано 55 обстрілів позицій Збройних сил України. "Дедалі частіше ворог застосовує артилерійське озброєння, використання якого суворо заборонене Мінськими домовленостями", - йдеться у повідомленні, інформує "ВВС Україна". У самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" звинувачують в обстрілах українських військових. Нагадаємо, у п'ятницю пізно ввечері проросійські бойовики з "Градів" обстріляли позиції ЗСУ в Попасній Луганської області. 18 травня терористи обстріляли представників Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) під час проведення гуманітарної акції.

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