Сенату США запропонували ввести нові санкції проти Росії

РФ продовжує загрозливу діяльність за низкою напрямів попри те, що Вашингтон застосував один із найскладніших режимів санкцій

З метою зменшення загрозливої поведінки Росії в Україні, Сирії, а також запобігання її подальшому втручанню у внутрішні справи США та Західної Європи, офіційний Вашингтон має ввести додаткові, "відкалібровані" санкції проти РФ.

На цьому наголосив у середу під час слухань у Сенаті США представник Центру з питань санкцій та запобігання незаконному обігу фінансів Ерік Лорбер, повідомляє "Укрінформ".

"Сполучені Штати не досягли багатьох основних цілей, які прагнули при застосуванні інструментів санкцій", - зауважив експерт під час слухань на тему "Оцінка санкцій США проти Росії: наступні кроки".

За його словами, Росія продовжує свою загрозливу діяльність за низкою напрямів попри те, що Вашингтон застосував один із найскладніших режимів санкцій за всю історію. У цьому зв'язку він звернувся до прикладів агресії РФ на сході України, окупації українського Криму, винищення опозиційних лідерів у Росії, підтримки Москвою кривавого режиму Башара Асада в Сирії, знищення Алеппо, втручання у виборчі процеси в США та Західній Європі.

"Діяльність Росії на цих напрямах є серйозною загрозою для американських інтересів, тож Сполучені Штати мають бути готові до використання всіх елементів, що мають у своєму розпорядженні, включаючи економічні можливості, щоб знизити здатність Москви підривати інтереси США всередині країни й за кордоном", - наголосив Лорбер.

На його переконання, це мають бути "додаткові, належним чином вибудувані санкції США". Введення нових економічних обмежень, "якщо вони правильно відкалібровані, можуть стати особливо ефективним (заходом) у підвищенні тиску на Росію", - підкреслив експерт.

Нагадаємо, що Рада Євросоюзу продовжила санкції проти причетних до порушення територіальної цілісності України 150 фізичних осіб і 37 юридичних осіб до 15 вересня.

Варто відзначити, що Президент України Петро Порошенко сподівається на продовження санкцій Європейського Союзу проти Росії через окупацію Криму.