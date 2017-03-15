Сенату США запропонували ввести нові санкції проти Росії
На цьому наголосив у середу під час слухань у Сенаті США представник Центру з питань санкцій та запобігання незаконному обігу фінансів Ерік Лорбер, повідомляє "Укрінформ".
"Сполучені Штати не досягли багатьох основних цілей, які прагнули при застосуванні інструментів санкцій", - зауважив експерт під час слухань на тему "Оцінка санкцій США проти Росії: наступні кроки".
За його словами, Росія продовжує свою загрозливу діяльність за низкою напрямів попри те, що Вашингтон застосував один із найскладніших режимів санкцій за всю історію. У цьому зв'язку він звернувся до прикладів агресії РФ на сході України, окупації українського Криму, винищення опозиційних лідерів у Росії, підтримки Москвою кривавого режиму Башара Асада в Сирії, знищення Алеппо, втручання у виборчі процеси в США та Західній Європі.
"Діяльність Росії на цих напрямах є серйозною загрозою для американських інтересів, тож Сполучені Штати мають бути готові до використання всіх елементів, що мають у своєму розпорядженні, включаючи економічні можливості, щоб знизити здатність Москви підривати інтереси США всередині країни й за кордоном", - наголосив Лорбер.
На його переконання, це мають бути "додаткові, належним чином вибудувані санкції США". Введення нових економічних обмежень, "якщо вони правильно відкалібровані, можуть стати особливо ефективним (заходом) у підвищенні тиску на Росію", - підкреслив експерт.
Нагадаємо, що Рада Євросоюзу продовжила санкції проти причетних до порушення територіальної цілісності України 150 фізичних осіб і 37 юридичних осіб до 15 вересня.
Варто відзначити, що Президент України Петро Порошенко сподівається на продовження санкцій Європейського Союзу проти Росії через окупацію Криму.
Зазначимо, що США також мають намір не скасовувати антиросійські санкції до того часу, поки Росія не виконає Мінські угоди.
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