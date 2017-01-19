Сенегал та Нігерія готуються до вторгнення у Гамбію

Президент Гамбії відмовився залишати свою посаду після закінчення повноважень

Президент Гамбії Ях'я Джамме відмовився залишати свою посаду опівночі за Грінвічем (02:00 за Києвом), коли минув термін його повноважень.

У четвер має відбутися інавгурація обраного президента Гамбії - опозиціонера Адама Берроу, який переміг на виборах голови держави в грудні.

Незадовго до закінчення терміну повноважень Джамме з ним зустрівся президент Мавританії Мохаммед ульд Абдель Азіз. Після зустрічі з Джамме лідер Мавританії попрямував на переговори з президентом Сенегалу Макі Саллом, повідомляє BBC.

Раніше, влада Сенегалу заявили, що збройні сили країни готові увійти на територію Гамбії, якщо Ях'я Джамме вчасно не покине свою посаду.

У заяві представника збройних сил Сенегалу йдеться, що армія вже в повній готовності і почне діяти, якщо влада Гамбії не зуміє знайти політичне рішення кризової ситуації.

Нігерія також повідомила, що в разі потреби підтримає сенегальські сухопутні війська у їхньому вторгненні в Гамбію.

Дозвіл на вторгнення в Гамбію владі Сенегалу видало Економічне співтовариство країн Західної Африки (ЕКОВАС), яке в грудні підтримало на виборах президента Гамбії Адама Берроу. Адам Берроу зараз перебуває в Сенегалі.

За Берроу проголосували 45,5% виборців, тоді як кандидатуру Ях'ї Джамме підтримали близько 36,7% тих, хто прийшов на виборчі дільниці.

Ях'я Джамме, який спочатку визнав свою поразку на виборах, пізніше оскаржив підсумки грудневого голосування. Позов Джамме, в якому він заявляє про численні порушення протягом голосування, суд розгляне навесні.

Раніше, держдепартамент США закликав президента Джамме до мирної передачі влади Адаму Берроу.

51-річний Ях'я Джамме займає президентську посаду з 1994 року. Він прийшов до влади в результаті військового перевороту, під час якого скинули президента Дауда Кайраба Джавару, який керував країною з 1965 року.

Правозахисники критикували президента Джамме за переслідування опозиції, журналістів і гей-спільноти.

Нагадаємо, що у 2013 році Гамбія вийшла з "неоколоніальної" Британської співдружності.