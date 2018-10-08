Сенцов планує дистанційно знімати фільм, - адвокат

За словами Дінзе, у вересні може початися дистанційний кастинг

Ув’язнений в Росії український режисер Олег Сенцов хоче дистанційно знімати фільм.

"Зараз ведуться переговори про те, щоб почати знімати фільм під його дистанційним керівництвом. Начебто проект повинен запуститися у вересні", – розповів його адвокат Дмитро Дінзе в інтерв’ю російському виданню "Медуза", інформує "Українська правда".

Таким чином кінематографісти сподіваються надати Сенцову сили, включити його в роботу і полегшити існування в колонії, пояснив він.

"Адвокати будуть ходити через день до нього (Сенцова – УП) у колонію, щоб узгоджувати якісь деталі", – розповів захисник.

Водночас, він сказав, що не може говорити докладніше, та наголосив, що "все це поки на рівні розмов, дієвих зрушень в цьому напрямі поки немає".

Проект, який планує Сенцов, український. Однак за словами Дінзе, "окремі російські кінематографісти підтримують Олега, збирають кошти для його родини".

"Спочатку саме так спонсорувалася моя адвокатська діяльність", – зазначив захисник, пояснивши, що тепер Україна уклала з ним договір у цій справі.

Наразі Сенцов цілий день перебуває в палаті, нікуди не виходить, лежить, розповів він.

"Він читає книги, пише і допрацьовує сценарії, пише розповіді. Він щільно працює, інакше можна звихнутися, просто лежачи і плюючи в стелю. Він працює, а не просто лежить там і чекає якоїсь милості", – розповів адвокат.

Як відомо, український політв’язень Олег Сенцов голодує 89 день.

Також, Президент Франції Еммануель Макрон обговорив питання ув'язненого у Росії українського кінорежисера Олега Сенцова, який з травня голодує, з російським лідером Владіміром Путіним.