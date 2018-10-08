Сенцов планує дистанційно знімати фільм, - адвокат
"Зараз ведуться переговори про те, щоб почати знімати фільм під його дистанційним керівництвом. Начебто проект повинен запуститися у вересні", – розповів його адвокат Дмитро Дінзе в інтерв’ю російському виданню "Медуза", інформує "Українська правда".
Таким чином кінематографісти сподіваються надати Сенцову сили, включити його в роботу і полегшити існування в колонії, пояснив він.
"Адвокати будуть ходити через день до нього (Сенцова – УП) у колонію, щоб узгоджувати якісь деталі", – розповів захисник.
Водночас, він сказав, що не може говорити докладніше, та наголосив, що "все це поки на рівні розмов, дієвих зрушень в цьому напрямі поки немає".
Проект, який планує Сенцов, український. Однак за словами Дінзе, "окремі російські кінематографісти підтримують Олега, збирають кошти для його родини".
"Спочатку саме так спонсорувалася моя адвокатська діяльність", – зазначив захисник, пояснивши, що тепер Україна уклала з ним договір у цій справі.
Наразі Сенцов цілий день перебуває в палаті, нікуди не виходить, лежить, розповів він.
"Він читає книги, пише і допрацьовує сценарії, пише розповіді. Він щільно працює, інакше можна звихнутися, просто лежачи і плюючи в стелю. Він працює, а не просто лежить там і чекає якоїсь милості", – розповів адвокат.
Як відомо, український політв’язень Олег Сенцов голодує 89 день.
Також, Президент Франції Еммануель Макрон обговорив питання ув'язненого у Росії українського кінорежисера Олега Сенцова, який з травня голодує, з російським лідером Владіміром Путіним.
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