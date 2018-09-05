"Шахтар" обіграв "Динамо" і став 12-разовий володарем Кубка України з футболу

М'ячі на "Дніпро-Арені" у Дніпрі забили Факундо Феррейра (48-ма хвилина) та Ярослав Ракицький (61), повідомляє "Укрінформ".

Фінальний матч обслуговувала суддівська бригада на чолі з арбітром ФІФА 41-річним львів'янином Юрієм Можаровським. За грою на "Дніпро-Арені" спостерігала 31 тис. уболівальників.

Це вже 12-та кубкова звитяга "Шахтаря" за часи незалежності України. У "Динамо" залишилося 11 кубкових перемог. Ще двічі почесний трофей здобував одеський "Чорноморець" і по одному разу – полтавська "Ворскла" та сімферопольська "Таврія".

Крім того, це була десята очна зустріч "Динамо" і "Шахтаря" у фіналах Кубка України. Обидві команди святкували успіх по п'ять разів: кияни – у 2003, 2005, 2007, 2014 і 2015 роках, "гірники" – у 2002, 2008, 2011, 2017 та 2018-у.

На шляху до фіналу "Шахтар" обіграв луганську "Зорю" (4:3), рівненський "Верес" (4:0) і ФК "Маріуполь" (5:1).

Нагадаємо, у Дніпрі перед матчем фіналу Кубка України з футболу фанати київського "Динамо" та донецького "Шахтаря" провели марш, під час якого сталася бійка.