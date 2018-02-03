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"Шахтар" орендував нападника "Манчестер Сіті"

Футболіст виступати за "Шахтар" на правах оренди
Донецький "Шахтар" підписав контракт із нападником "Манчестер Сіті" Оларенважу Кайоде.
"Шахтар" орендував нападника "Манчестер Сіті" Оларенважу Кайоде. Фото: shakhtar.com

Орендна угода розрахована до кінця сезону-2017/18 та включає опцію викупу, повідомляє офіційний сайт "гірників".

У повідомленні зазначено, що Кайоде народився 8 травня 1993 року в Ібадані (Нігерія). Футболіст виступав за "Люцерн" (Швейцарія), "Маккабі" (Нетанія, Ізраїль), "Аустрію" (Австрія). У складі віденського клубу став найкращим бомбардиром чемпіонату Австрії – 2016/17.

У серпні 2017-го підписав чотирирічний контракт з англійським "Манчестер Сіті". Першу половину нинішнього сезону Кайоде на правах оренди провів у "Жироні" (12 матчів у Прімері).

Нагадаємо, що Національний антидопінговий центр України відсторонив капітана ФК "Шахтар" Даріо Срну до 22 серпня 2018 роки за застосування заборонених препаратів.

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02 03 2018 20:18
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