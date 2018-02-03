"Шахтар" орендував нападника "Манчестер Сіті"
Орендна угода розрахована до кінця сезону-2017/18 та включає опцію викупу, повідомляє офіційний сайт "гірників".
У повідомленні зазначено, що Кайоде народився 8 травня 1993 року в Ібадані (Нігерія). Футболіст виступав за "Люцерн" (Швейцарія), "Маккабі" (Нетанія, Ізраїль), "Аустрію" (Австрія). У складі віденського клубу став найкращим бомбардиром чемпіонату Австрії – 2016/17.
У серпні 2017-го підписав чотирирічний контракт з англійським "Манчестер Сіті". Першу половину нинішнього сезону Кайоде на правах оренди провів у "Жироні" (12 матчів у Прімері).
Нагадаємо, що Національний антидопінговий центр України відсторонив капітана ФК "Шахтар" Даріо Срну до 22 серпня 2018 роки за застосування заборонених препаратів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Відбір на "Ігри нескорених" стартував у Києві, – Фото
- ВІДЕО Усик не наважився назвати Крим українським, - ВІДЕО
- ФОТО На похорон легендарного Мохаммеда Алі прийшло більше 18 тис осіб, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- І вашим, і нашим: російські "заробітчани" у збірній України 1
- Теорія ймовірності, або чому збірна України бодай раз має пройти етап плей-оф