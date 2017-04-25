Шахти в ОРЛО можуть зупинитися внаслідок припинення електропостачання - бойовики

Зараз електроенергія подається в ОРЛО з ОРДО, а також з Росії

Після обмеження поставок електрики з вільної території України, електрика в ОРЛО поставляється з РФ і окупованих територій Донецької області.

Про це заявив один з ватажків бойовиків Владислав Дейнего, повідомляє Інтерфакс.

"Енергетики по соціальним та побутовим об'єктам відпрацювали дуже швидко і злагоджено. У Луганську відновлення зайняло не більше півгодини, в частинах окремих населених пунктів - до години. Після цього подача електроенергії відновилася без участі українських джерел", - сказав він.

За його словами, електроенергія подається в ОРЛО з ОРДО, а також з Росії.

"Використовуються ті схеми розподілу, що використовувалися в 2014 році, коли подача електроенергії з України була неможлива в силу пошкодження розподільчих мереж. Тільки тепер причини інші - вольове рішення Києва повністю відмовитися від Луганщини", - сказав він.

Дейнего вважає, що питання про відключення Києвом подачі електроенергії стане ключовим на майбутніх переговорах контактної групи в Мінську 26 квітня.

У свою чергу в установі, яка саме себе кличе "міністерством промисловості і торгівлі ЛНР" повідомили, що частина промислових підприємств самопроголошеної республіки в результаті відключення електропостачання з української сторони можуть бути переведені на режим помірного споживання.

"Частина підприємств може бути переведена на споживання електроенергії за графіком, інша частина промислових об'єктів, включаючи деякі шахти, може бути зупинена до того, як дефіцит електроенергії буде компенсований повністю", - сказав співрозмовник.