Поставки електроенергії до ОРЛО припинено
Про це повідомляють жителі міста з різних районів, пише Інтерфакс-Україна.
Раніше повідомлялося, що ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" з 25 квітня, згідно з рішенням Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та ДП "Енергоринок", припинить поставки електроенергії в неконтрольовану Києвом частину Луганської області.
"ЛЕО" неодноразово зверталося до уряду України з проханням прийняти рішення про обмеження або припинення подачі електроенергії на неконтрольовану територію через відсутність її оплати.
Національна енергетична компанія Укренерго повідомила, що з 25 квітня подача електроенергії на територію ОРЛО припиняється. Причиною припинення є несплата протягом тривалого часу за поставлену і спожиту на неконтрольованій території електроенергію.
Раніше iPress.ua повідомляв, що після завершення опалювального сезону Луганськ, Алчевськ, Стаханов, а також інші непідконтрольні Україні міста Луганської області можуть лишитись без води.
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