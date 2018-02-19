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Ще одна українська агрофірма отримала право експорту в ЄС

291 українське підприємство має право експорту в ЄС
Українська фірма з виробництва яєць і яєчних продуктів отримала дозвіл на експорт товарів до країн Європейського Союзу (ЄС).
Ще одна українська агрофірма отримала право експорту в ЄС Фото: з вільних джерел

Про це повідомили в прес-службі Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів (Держспоживслужба).

Так, відповідний дозвіл вступить у силу вже 28 лютого.

Як повідомляє агентство Інтерфакс-Україна, експортувати продукцію в країни ЄС отримала Агрофірма Авіс - підконтрольна агрохолдингу Авангард, найбільшого в Україні виробника яєць і яєчних продуктів.

Відзначається, що після цього дозволу право експорту в ЄС матиме 291 українське підприємство, в тому числі 111 виробників харчових продуктів, зокрема, м'яса птиці, риби, меду, яєць, молока і молочних продуктів.

Також можуть експортувати свої товари 180 підприємств-виробників нехарчових продуктів тваринного походження, таких як пухо-пухові сировину, шкури, корми для непродуктивних тварин, субпродукти нехарчові, племінний матеріал, інші нехарчові продукти тваринного походження.

Нагадаємо, що експорт українських товарів до ЄС у 2017 році зріс на 29,9% та склав $17,5 млрд. Це 40,5% від усього обсягу продажів українських товарів за кордон.

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19 02 2018 20:39
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