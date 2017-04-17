Щонайменше 100 студентів поранено внаслідок протестів у Кашмірі, – ФОТО
Про це повідомляє АР.
Також постраждали деякі співробітники поліції.
Фото: ap.org
Сотні студентів вийшли на вулиці на знак протесту проти поліцейського рейду в коледжі в південному місті Пулвама в суботу, в результаті чого щонайменше 50 студентів отримали поранення.
Фото: ap.org
Фото: ap.org
Згідно з інформацією поліції, перше зіткнення сталося після того, як поліція спробувала заборонити протести.
Фото: ap.org
Незабаром акції протесту поширилися на кілька коледжів у Срінагарі та інших частинах Кашміру, що призвело до сутичок між студентами і урядовими силами.
Фото: ap.org
Фото: ap.org
Фото: ap.org
Фото: ap.org
Нагадаємо, у Парижі заворушеннями завершилася акція проти запланованого на понеділок мітингу прихильників прокремлівського кандидата Марін Ле Пен на арені Зеніт в 19-му окрузі міста.
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