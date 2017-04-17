Щонайменше 100 студентів поранено внаслідок протестів у Кашмірі, – ФОТО

У Кашмірі щонайменше 100 студентів отримали поранення під час антиіндійських акцій протесту і сутичок з урядовими силами.

Про це повідомляє АР.

Також постраждали деякі співробітники поліції.



Фото: ap.org

Сотні студентів вийшли на вулиці на знак протесту проти поліцейського рейду в коледжі в південному місті Пулвама в суботу, в результаті чого щонайменше 50 студентів отримали поранення.



Фото: ap.org



Фото: ap.org

Згідно з інформацією поліції, перше зіткнення сталося після того, як поліція спробувала заборонити протести.



Фото: ap.org

Незабаром акції протесту поширилися на кілька коледжів у Срінагарі та інших частинах Кашміру, що призвело до сутичок між студентами і урядовими силами.



Фото: ap.org



Фото: ap.org



Фото: ap.org



Фото: ap.org

Нагадаємо, у Парижі заворушеннями завершилася акція проти запланованого на понеділок мітингу прихильників прокремлівського кандидата Марін Ле Пен на арені Зеніт в 19-му окрузі міста.