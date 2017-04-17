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Щонайменше 100 студентів поранено внаслідок протестів у Кашмірі, – ФОТО

Також постраждали деякі співробітники поліції
У Кашмірі щонайменше 100 студентів отримали поранення під час антиіндійських акцій протесту і сутичок з урядовими силами.
Щонайменше 100 студентів поранено внаслідок протестів у Кашмірі, – ФОТО Фото: ap.org

Про це повідомляє АР.

Також постраждали деякі співробітники поліції.


Фото: ap.org

Сотні студентів вийшли на вулиці на знак протесту проти поліцейського рейду в коледжі в південному місті Пулвама в суботу, в результаті чого щонайменше 50 студентів отримали поранення.


Фото: ap.org


Фото: ap.org

Згідно з інформацією поліції, перше зіткнення сталося після того, як поліція спробувала заборонити протести.


Фото: ap.org

Незабаром акції протесту поширилися на кілька коледжів у Срінагарі та інших частинах Кашміру, що призвело до сутичок між студентами і урядовими силами.


Фото: ap.org


Фото: ap.org


Фото: ap.org


Фото: ap.org

Нагадаємо, у Парижі заворушеннями завершилася акція проти запланованого на понеділок мітингу прихильників прокремлівського кандидата Марін Ле Пен на арені Зеніт в 19-му окрузі міста.

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17 04 2017 21:00
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