У Парижі акція проти Ле Пен переросла у масове побоїще, - ВІДЕО ФОТО
Демонстранти протестували проти проведення мітингу і вигукували: "Наші райони не для фашистів", "Солідарність з біженцями", "Фашизм - це гангрена, її або видаляєш, або здихаєш", повідомляє Le Parisien.
Близько 50 демонстрантів, одягнених в чорне і в масках, недалеко від арени Зеніт кидали димові шашки в поліцейських, які відповіли сльозогінним газом.
Manif anti-FN d'Aubervilliers : échauffourées... leparisien
Нагадаємо, що у будівлі штаб-квартири кандидата в президенти Франції, лідера партії "Національний фронт" Марін Ле Пен у Парижі 13 квітня вночі сталася пожежа.
Генеральна дирекція внутрішньої безпеки Франції попередила головних кандидатів президентських виборів про терористичну загрозу їх особистої безпеки.
Також, напередодні президентських виборів у Франції Facebook закрив близько 30 тисяч фальшивих акаунтів, що поширювали фейкові новини.
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