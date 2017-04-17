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У Парижі акція проти Ле Пен переросла у масове побоїще, - ВІДЕО ФОТО

В акції взяли участь профспілки і представники ліворадикальних організацій
У Парижі заворушеннями завершилася акція проти запланованого на понеділок мітингу прихильників прокремлівського кандидата Марін Ле Пен на арені Зеніт в 19-му окрузі міста.
У Парижі акція проти Ле Пен переросла у масове побоїще, - ВІДЕО ФОТО Фото: EPA

Демонстранти протестували проти проведення мітингу і вигукували: "Наші райони не для фашистів", "Солідарність з біженцями", "Фашизм - це гангрена, її або видаляєш, або здихаєш", повідомляє Le Parisien.

Близько 50 демонстрантів, одягнених в чорне і в масках, недалеко від арени Зеніт кидали димові шашки в поліцейських, які відповіли сльозогінним газом.

Manif anti-FN d'Aubervilliers : échauffourées... leparisien

Нагадаємо, що у будівлі штаб-квартири кандидата в президенти Франції, лідера партії "Національний фронт" Марін Ле Пен у Парижі 13 квітня вночі сталася пожежа.

Генеральна дирекція внутрішньої безпеки Франції попередила головних кандидатів президентських виборів про терористичну загрозу їх особистої безпеки.

Також, напередодні президентських виборів у Франції Facebook закрив близько 30 тисяч фальшивих акаунтів, що поширювали фейкові новини.

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17 04 2017 11:17
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