Щороку кіберзлочинці викрадають криптовалюти на $200 мільйонів
Про це повідомляє Bloomberg.
Менш ніж за 10 років хакери викрали біткоїнів та ефіріума на суму $1,2 млрд. Зважаючи на шалений зріст валюти під кінець 2017 року, зараз ця цифра може бути набагато вищою.
"Схоже, що крадіжка криптовалюти - це індустрія, що приносить $200 мільйонів щорічного прибутку", - сказав голова фінансово-технічного центру стратегій Autonomous Research LLP Лекс Соколін.
За статистикою, віртуальні крадіжки принесли збитки компаніям та урядам у $11,3 млрд через відсутність опадкування грошових транзакцій.
Тим часом експерти з безпеки запевняють, що блокчейни теж мають свої недоліки. Поки на ринку криптовалюти не з'явиться декілька стійких сильних лідерів, як сталось з інтернет браузерами, питання безпеки залишатиметься суперечливим.
За 16-18 січня 2018 року перші біткоїнові мільярдери втратили $600 млн, бо криптовалюта ще раз впала.
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