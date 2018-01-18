Щороку кіберзлочинці викрадають криптовалюти на $200 мільйонів

Менш ніж за 10 років хакери викрали біткоїнів та ефіріума на суму $1,2 млрд

Щороку шахраї заробляють мінімум $200 мільйонів, викрадаючи біткоїни та інші криптовалюти

Про це повідомляє Bloomberg.

Менш ніж за 10 років хакери викрали біткоїнів та ефіріума на суму $1,2 млрд. Зважаючи на шалений зріст валюти під кінець 2017 року, зараз ця цифра може бути набагато вищою.

"Схоже, що крадіжка криптовалюти - це індустрія, що приносить $200 мільйонів щорічного прибутку", - сказав голова фінансово-технічного центру стратегій Autonomous Research LLP Лекс Соколін.

За статистикою, віртуальні крадіжки принесли збитки компаніям та урядам у $11,3 млрд через відсутність опадкування грошових транзакцій.

Тим часом експерти з безпеки запевняють, що блокчейни теж мають свої недоліки. Поки на ринку криптовалюти не з'явиться декілька стійких сильних лідерів, як сталось з інтернет браузерами, питання безпеки залишатиметься суперечливим.

За 16-18 січня 2018 року перші біткоїнові мільярдери втратили $600 млн, бо криптовалюта ще раз впала.

