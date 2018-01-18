Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Щороку кіберзлочинці викрадають криптовалюти на $200 мільйонів

Менш ніж за 10 років хакери викрали біткоїнів та ефіріума на суму $1,2 млрд
Щороку шахраї заробляють мінімум $200 мільйонів, викрадаючи біткоїни та інші криптовалюти
Щороку кіберзлочинці викрадають криптовалюти на $200 мільйонів Фото: sfs.gov.ua

Про це повідомляє Bloomberg.

Менш ніж за 10 років хакери викрали біткоїнів та ефіріума на суму $1,2 млрд. Зважаючи на шалений зріст валюти під кінець 2017 року, зараз ця цифра може бути набагато вищою.

"Схоже, що крадіжка криптовалюти - це індустрія, що приносить $200 мільйонів щорічного прибутку", - сказав голова фінансово-технічного центру стратегій Autonomous Research LLP Лекс Соколін.

За статистикою, віртуальні крадіжки принесли збитки компаніям та урядам у $11,3 млрд через відсутність опадкування грошових транзакцій.

Тим часом експерти з безпеки запевняють, що блокчейни теж мають свої недоліки. Поки на ринку криптовалюти не з'явиться декілька стійких сильних лідерів, як сталось з інтернет браузерами, питання безпеки залишатиметься суперечливим.

За 16-18 січня 2018 року перші біткоїнові мільярдери втратили $600 млн, бо криптовалюта ще раз впала.
 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 01 2018 21:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Загадковий Іран очима українців: корисні поради і лайфхаки

Загадковий Іран очима українців: корисні поради і лайфхаки

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.