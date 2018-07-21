Шевченко тренуватиме національну збірну України з футболу ще два роки
Про це повідомляють у ФФУ.
Пропозицію продовжити термін дії контрактів із головним тренером національної збірної України з футболу Андрієм Шевченком і тренерами команди Андреа Мальдерою, Мауро Тассотті та Педро Луїсом Яро Регуеро з 31 липня 2018 року до липня 2020 року озвучив від Комітету національних збірних команд ФФУ заступник голови комітету Олег Протасов.
Окрім того, Виконком ФФУ поставив перед тренерським штабом національної збірної України з футболу завдання – вихід команди до фінальної частини чемпіонату Європи-2020.
Нагадаємо, в жовтні 2017 року збірна України в Києві завершила груповий етап кваліфікації на чемпіонат світу 2018 року поразкою від Хорватії, втративши шанси на вихід з групи.
Асистент Андрія Шевченка у тренерському штабі збірної України Рауль Ріанчо покинув команду.
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