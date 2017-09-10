Збірна України програла Хорватії і не їде на чемпіонат світу в Росію, - ВІДЕО

Збірна України в Києві завершила груповий етап кваліфікації на чемпіонат світу 2018 року поразкою від Хорватії і втратила шанси на вихід з групи.

В очному протистоянні з Хорватією за плей-офф Мундіалю почалося з активності балканської команди. Тиск на українську оборону був серйозним, але до ударів справа не доходила. З часом, підопічні Шевченка відсунули гру від своїх воріт і почали створювати реальні моменти для взяття воріт. Однак, ні Коноплянка , ні Ракицький зі Степаненком своїми шансами не скористались.

Другий тайм розпочався спокійніше. Українці намагалися тримати м'яч на чужій половині поля, але особливо не бомбардували захист хорватів. А ось наша оборона наскоку гостей не витримала, коли Модріч навісив точно на голову Крамаричу, а той відправив м'яч у кут воріт. Через кілька хвилин м'яч знову опинився у воротах П'ятова після прострілу Ракітіча і ще одного точного удару Крамаріча.

В інших сьогоднішніх матчах групи І Ісландія в Рейк'явіку перемогла футболістів Косово - 2:0, а Фінляндія в Турку розійшлася миром з Туреччиною - 2:2.

Таким чином, збірна України посіла третє місце у своїй відбірковій групі. На чемпіонат світу поїде Ісландія, Хорватія побореться в плей-офф.

Нагадаємо, що перед цим збірна України перемогла Косово у відборі ЧС-2018.