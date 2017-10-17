Шкіряк: у гоп-компанії Семенченка виявили арсенал зброї

Зорян Шкіряк заявляє, що учасники акції 17 жовтня одразу були налаштовані на сутички, а наближена до нардепа Семена Семенченка людина зберігала зброю.

"Напевно, у вас тепер немає сумнівів, що озвучена мною попередньо інформація знайшла своє підтвердження. Безумовно, цій гоп-компанії і цим відморозкам Саакашвілі і Грішина і в голову не приходило проводити мирні акції протесту. Вони одразу були налаштовані на здійснення провокацій та силове протистояння з правоохоронцями", – розповів Шкіряк у коментарі "112 Україна".

Він додав: "На цей час уже є один постраждалий поліцейський, його забрала "швидка". Не виключено, що ці провокації можуть тривати й далі".

На думку Шкіряка, зараз під Верховною Радою "значно менше" мітингувальників, ніж було зранку, "але залишилися саме ті, хто готувався до незаконних дій".

"Ми прекрасно розуміємо, що ці маргінальні угрупування, для яких немає ніяких законів, Конституції і будь-яких норм цивілізованих, для яких досі існує поняття вседозволеності, – вони будуть продовжувати, напевно, свої агресивні дії", – заявив Шкіряк.

"Яка в цьому потреба? Адже є абсолютно нормальний, цивілізований діалог у Верховній Раді. Ніхто не збирався проводити мирну акцію", – додав він.

Шкіряк запевнив, що ситуація напружена, але контрольована.

"Правоохоронні органи діють максимально коректно, щоб уникати сутичок. Адже саме це сьогодні потрібно проросійським провокаторам. Я свідомо кажу "проросійським", тому що всі ті заходи, які здійснюють люди, які провокують сутички під Верховною Радою свідомо чи втемну використовуються сьогодні нашим ворогом. І все це, безперечно, буде сьогодні топ-новиною на пропагандистських каналах", – сказав він.

"Буквально годину тому в ході оперативно-слідчих дій, проведених у рамках одного з кримінальних проваджень співробітники Служби безпеки України та Національної поліції провели санкціонований обшук в одному з гаражів громадянина М, який має безпосереднє відношення до угрупування Костянтина Грішина (Семена Семенченка – ред.)", – заявив радник голови МВС.

"У ході цього обшуку вилучено черговий арсенал зброї. Це попередньо 5 гранат РГД-5, цинковий ящик з набоями калібру 5,45 та автомат АКС. Наразі продовжуються слідчі дії. Я думаю, що Національна поліція найближчим часом заяву", – повідомив Шкіряк.

На його думку, це свідчить про те, що "до мирних акцій протесту готувалися".

Шкіряк пообіцяв, що дії правоохоронців будуть законними, але "грубі правопорушення матимуть адекватну відповідь з боку працівників Національної поліції та Національної гвардії".

Нагадаємо, у Києві біля Кабміну сталася бійка між правоохоронцями та учасниками акції протесту.

17 жовтня на площі навпроти Верховної Ради зібрався кількатисячний мітинг за зняття депутатської недоторканності, зміни виборчого законодавства та створення антикорупційного суду.

За порядком стежить 3,5 тисячі правоохоронців.

За словами директора Департаменту комунікації МВС Артема Шевченка, такі серйозні заходи безпеки викликані подіями 31 серпня 2015 року, коли від гранати загинули 4 гвардійці-строковики.