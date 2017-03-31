Школа в Україні повинна не лише стати джерелом знань, а й навчити дітей мислити, - Порошенко

Порошенко підкреслив, що питання якісної та сучасної освіти в Україні є пріоритетним

Сучасна середня освіта в Україні має орієнтуватися не на накопичення знань, а на їхнє практичне застосування та реалізацію.

Про це в ході засідання Національної ради реформ заявив президент України Петро Порошенко, повідомляє прес-служба глави держави.

Зокрема, Порошенко підкреслив, що питання якісної та сучасної освіти в Україні – це питання надзвичайної відповідальності і важливості.

За словами президента, близько 10 млн українських громадян наразі навчаються в середній школі, в системі професійно-технічної освіти у вищій школі.

"Питання освіти є топ-пріоритетом для нашої держави. Якщо визначати пріоритизацію реформ в Україні, то, безумовно, реформа освіти є одним з перших пріоритетів", - сказав він, додавши, що вмілий і талановитий народ – головний капітал і надбання держави, який зробить Україну конкурентоспроможною та інноваційною.

При цьому Порошенко підкреслив, що здобування базових знань і вмінь, визначення всієї подальшої освітньої траєкторії, формування самої людини відбувається у двох інститутах – в сім'ї та в школі.

"Україна має розгалужену мережу загальноосвітніх навчальних закладів, успадковану ще від радянських часів. Розгалужена мережа – це плюс. Але точно є і мінуси. Ця розгалужена мережа не відповідає вимогам сучасності", - зазначив він.

Також Порошенко додав, що в сучасній освіті базові знання, з урахуванням розвитку світу, повинні оновлюватися. Раніше це відбувалося кожні 50 років, потім – кожні 40 років, потім – кожні 30. Сьогодні це вимагає певного оновлення з основних видів науки кожні 5-10 років. "І вже старими підручниками, без застосування сучасних інтерактивних методів навчання, ми обійтися не зможемо", - підсумував він.

Тому, на думку президента, є великий суспільний запит на реформування передусім середньої освіти. "Школа повинна не тільки стати джерелом знань, а й навчити наших дітей вчитися, думати, мислити, самостійно приймати рішення. Це можливо один з найважливіших уроків, який вони повинні винести зі школи. Упевнений, що вони повинні орієнтуватися не на накопичення знань, а на їхню практичну реалізацію, практичне застосування", - сказав він.

Президент також зазначив, що необхідно забезпечити рівний доступ до якісної освіти всім дітям незалежно від їхнього місця проживання, соціального статусу або фізичних можливостей.

Як повідомлялося, сьогодні, 31 березня, відбувається засідання Національної ради реформ. У порядку денному засідання питання реформування загальної середньої освіти; розвитку інклюзивної освіти; системи інституційного догляду та виховання дітей і перспектив її реформування.

Нагадаємо, уряд прийняв рішення про виділення додатково 1,6 млрд гривень освітньої субвенції на фінансування українських шкіл.