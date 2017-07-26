Школяр в Німеччині роздарував одноліткам майже 10 тис євро
У такий спосіб школяр хтів завоювати їхню прихильність та завести друзів, повідомляє The Local.
Хлопчик, ім’я якого не розголошується, роздав знайомим, більшість з яких грала в місцевій шкільній команді з футболу, від 100 до 2400 євро. Про те, що дитина дарувала гроші повідомили до департаменту поліції міста.
Хлопчик розповів правоохоронцям, що таким чином хотів заслужити прихильність інших школярів та завести друзів. Зазначається, що гроші він потай взяв у батьків.
Деякі підлітки повернули гроші в поліцію, проте понад 6 тисяч євро все ще не знайдено.
Нагадаємо, що в США школяр Тедді Фішер побачив в газеті The Washington Post номер телефону глави Пентагону Джеймса Меттіса і взяв у нього інтерв'ю.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа