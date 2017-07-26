Школяр в Німеччині роздарував одноліткам майже 10 тис євро

Понад 6 тисяч євро все ще не знайдено

У німецькому місті Бад-Тельц 13-річний школяр роздав своїм одноліткам близько 10 тисяч євро.

У такий спосіб школяр хтів завоювати їхню прихильність та завести друзів, повідомляє The Local.

Хлопчик, ім’я якого не розголошується, роздав знайомим, більшість з яких грала в місцевій шкільній команді з футболу, від 100 до 2400 євро. Про те, що дитина дарувала гроші повідомили до департаменту поліції міста.

Хлопчик розповів правоохоронцям, що таким чином хотів заслужити прихильність інших школярів та завести друзів. Зазначається, що гроші він потай взяв у батьків.

Деякі підлітки повернули гроші в поліцію, проте понад 6 тисяч євро все ще не знайдено.

Нагадаємо, що в США школяр Тедді Фішер побачив в газеті The Washington Post номер телефону глави Пентагону Джеймса Меттіса і взяв у нього інтерв'ю.