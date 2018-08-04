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Шостий енергоблок Запорізької АЕС від'єднали від енергомережі

На станції працюють три енергоблоки, радіаційний фон відповідає природному
Шостий енергоблок Запорізької атомної електростанції сьогодні о 14:15 був відключений від енергомережі під дією автоматичного захисту внаслідок зниження подачі живильної води в парогенератори.
Шостий енергоблок Запорізької АЕС від Фото: npp.zp.ua

Як повідомили у прес-службі підприємства, зараз на Запорізькій АЕС в роботі знаходяться три енергоблоки.

"Сумарна потужність генераторів становить 2 910 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає. Радіаційний фон в районі розташування Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) – 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону", – поінформували на АЕС.

Нагадаємо, вчора Южно-Українська атомна електростанція вимкнула енергоблок №3.

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08 04 2018 23:00
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