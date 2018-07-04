Третій енергоблок Южно-Української АЕС від'єднали від мережі

Зараз в Україні працюють вісім із 15 атомних енергоблоків

Южно-Українська атомна електростанція о 02:39 вимкнула енергоблок №3 для проведення середнього планово-попереджувального ремонту тривалістю 104 доби.

Про це повідомили в національній атомній енергогенеруючій компанії "Енергоатом".

Основні роботи, заплановані для виконання:

- середній ремонт реактора з повним вивантаженням активної зони;

- капітальний ремонт і технічне опосвідчення головного циркуляційного насоса №1, парогенераторів №1 і №2, теплообмінників аварійного розхолоджування першої та другої систем безпеки, підігрівачів високого тиску;

- модернізація системи аварійного охолодження активної зони реактора і системи аварійного електропостачання;

- розробка та впровадження заходів щодо зниження концентрації водню в гермооболонці під час запроектних аварій.

Повідомляється, що перший енергоблок Южно-Української АЕС працює без зауважень у заданому режимі, а на другому енергоблоці триває середній планово-попереджувальний ремонт.

Таким чином, зараз в Україні працюють лише вісім із 15 атомних енергоблоків. По два блоки на Запорізькій АЕС, Рівненській АЕС, Южно-Українській АЕС на середньому плановому ремонті, а на Хмельницькій АЕС із 3 квітня одна установка виведена в режим "гаряче зупинення" для з'ясування причин спрацювання систем захисту генератора.

ЮУАЕС розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області і є окремим підрозділом "Енергоатому". Належить до Південно-Українського енергетичного комплексу.

До складу енергокомплексу входять: Южно-Українська АЕС (три атомні енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на річці Південний Буг (два гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицька ГАЕС (в експлуатацію здано першу чергу: два гідроагрегати загальною електричною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, у стадії будівництва друга черга – гідроагрегат №3).

Нагадаємо, прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель після засідання Ради міністрів у скороченому складі оголосив, що федеральний уряд королівства дійшов згоди про "енергетичний пакт".