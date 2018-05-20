Шотландія допускає можливість нового референдуму про незалежність

Шотландія може розглянути питання проведення ще одного референдуму про незалежність.

З такою заявою виступила перший міністр Шотландії Нікола Стерджен в ефірі каналу ITV, повідомляє Reuters. Зокрема, це може статися після рішення Великобританією всіх питань стосовно Brexit.

"Коли ми матимемо певну ясність про результати Brexit і майбутні стосунки між Великобританією та ЄС, сподіваюся, вже восени цього року, я знову розгляну питання термінів проведення референдуму про незалежність", – сказала Стерджен.

Як повідомляв iPress.ua, в березні 2017 року парламент Шотландії планував направити запит до Лондона щодо проведення нового референдуму про незалежність.