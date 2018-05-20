ПОЛІТИКА НОВИНИШотландія може розглянути питання проведення ще одного референдуму про незалежність.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Шотландія допускає можливість нового референдуму про незалежність
Проведення нового референдуму планують розглянути після з'ясування всіх питань стосовно Brexit
Фото: reuters.com
З такою заявою виступила перший міністр Шотландії Нікола Стерджен в ефірі каналу ITV, повідомляє Reuters. Зокрема, це може статися після рішення Великобританією всіх питань стосовно Brexit.
"Коли ми матимемо певну ясність про результати Brexit і майбутні стосунки між Великобританією та ЄС, сподіваюся, вже восени цього року, я знову розгляну питання термінів проведення референдуму про незалежність", – сказала Стерджен.
Як повідомляв iPress.ua, в березні 2017 року парламент Шотландії планував направити запит до Лондона щодо проведення нового референдуму про незалежність.
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20 05 2018 20:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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