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Шотландія допускає можливість нового референдуму про незалежність

Проведення нового референдуму планують розглянути після з'ясування всіх питань стосовно Brexit
Шотландія може розглянути питання проведення ще одного референдуму про незалежність.
Шотландія допускає можливість нового референдуму про незалежність Фото: reuters.com

З такою заявою виступила перший міністр Шотландії Нікола Стерджен в ефірі каналу ITV, повідомляє Reuters. Зокрема, це може статися після рішення Великобританією всіх питань стосовно Brexit.

"Коли ми матимемо певну ясність про результати Brexit і майбутні стосунки між Великобританією та ЄС, сподіваюся, вже восени цього року, я знову розгляну питання термінів проведення референдуму про незалежність", – сказала Стерджен.

Як повідомляв iPress.ua, в березні 2017 року парламент Шотландії планував направити запит до Лондона щодо проведення нового референдуму про незалежність.

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20 05 2018 20:40
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