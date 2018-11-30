Шпигунський скандал в Австрії: суд заарештував підозрюваного агента російської розвідки

У п'ятницю, 30 листопада, в Австрії суд задовольнив апеляцію прокурорів і заарештував 70-річного полковника у відставці, який підозрюється в шпигунстві на користь Росії.

Колишнього полковника збройних сил Австрії взяли під варту через кілька тижнів після його звільнення. У прокуратурі Зальцбурга повідомили, що підозрюваний перебуває під слідством, повідомляє Daily Mail з посиланням на австрійське інформаційне агентство APA.

Нагадаємо, що 13 листопада суд відхилив клопотання прокуратури про арешт колишнього австрійського полковника, підозрюваного в роботі на російську розвідку.

Австрія заарештувала 70-річного шпигуна. Він працював на російську розвідку з 1990-х

За даними австрійських ЗМІ, 70-річний високопоставлений військовий з кінця 1990 років займався шпигунством на користь Росії.

Він передавав Москві інформацію про міграційну кризу, австрійську військову авіацію і артилерійські системи, детальну інформацію про багатьох австрійських високопоставлених військових, а також дані щодо НАТО.

За свої послуги полковник із Зальцбурга отримав близько 300 тисяч євро.

Нагадаємо, що в Австрії затримали екс-полковника Збройних сил країни за підозрою в роботі на російську розвідку з кінця 1990 років.

Розслідування ведеться відносно 70-річного австрійського полковника у відставці, який передавав російській військовій розвідці інформацію про міграційну кризу, австрійську військову авіаціїю і артилерійські системи, а також детальну інформацію про багатьох австрійських високопоставлених військових.

За даними видання, за свої послуги полковник із Зальцбурга отримав близько 300 тисяч євро.