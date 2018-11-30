Шпигунський скандал в Австрії: суд заарештував підозрюваного агента російської розвідки
Колишнього полковника збройних сил Австрії взяли під варту через кілька тижнів після його звільнення. У прокуратурі Зальцбурга повідомили, що підозрюваний перебуває під слідством, повідомляє Daily Mail з посиланням на австрійське інформаційне агентство APA.
Нагадаємо, що 13 листопада суд відхилив клопотання прокуратури про арешт колишнього австрійського полковника, підозрюваного в роботі на російську розвідку.
Австрія заарештувала 70-річного шпигуна. Він працював на російську розвідку з 1990-х
За даними австрійських ЗМІ, 70-річний високопоставлений військовий з кінця 1990 років займався шпигунством на користь Росії.
Він передавав Москві інформацію про міграційну кризу, австрійську військову авіацію і артилерійські системи, детальну інформацію про багатьох австрійських високопоставлених військових, а також дані щодо НАТО.
За свої послуги полковник із Зальцбурга отримав близько 300 тисяч євро.
Нагадаємо, що в Австрії затримали екс-полковника Збройних сил країни за підозрою в роботі на російську розвідку з кінця 1990 років.
Розслідування ведеться відносно 70-річного австрійського полковника у відставці, який передавав російській військовій розвідці інформацію про міграційну кризу, австрійську військову авіаціїю і артилерійські системи, а також детальну інформацію про багатьох австрійських високопоставлених військових.
За даними видання, за свої послуги полковник із Зальцбурга отримав близько 300 тисяч євро.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Британії опублікували перший у світі фільм вавилонською мовою
- ВІДЕО З'явилось відео тарану російськими військовими українського катера, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Четверо депутатів з Радикальної партії голосували в Раді, перебуваючи в Одеській області
- Childfree, або десакралізація непохитних норм"Проблема в тому, що всі ми в одному човні. Якби люди могли розселитися у Всесвіті, жили на Марсі чи ще десь, конфлікту не було б"
- Ветеран АТО, який заснував дизайн-студію: Мрію створити велику компанію, яку знатимуть за межами України"Якщо у вас немає грошей, але є ідея і розуміння тієї справи, яку ви хочете розпочати, то гроші з’являться. З неба вони не впадуть, але ви можете познайомитися з потрібними людьми, знайти інвестора, отримати премію. А можливо, ваш перший клієнт і його замовлення стане тим першим капіталом для започаткування бізнесу"