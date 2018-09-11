В Австрії затримали офіцера, який 20 років працював на російську розвідку

В Австрії затримали екс-полковника Збройних сил країни за підозрою в роботі на російську розвідку з кінця 1990 років.

Як стало відомо, розслідування ведеться відносно 70-річного австрійського полковника у відставці, який передавав російській військовій розвідці інформацію про міграційну кризу, австрійську військовуавіацію і артилерійські системи, а також детальну інформацію про багатьох австрійських високопоставлених військових, повідомляє газета Krone Zeitung з посиланням на прес-секретаря Міністерства оборони Австрії.

За даними видання, за свої послуги полковник із Зальцбурга отримав близько 300 тисяч євро.

"Так, цей винятковий випадок дійсно має місце. Ми дуже раді, що цей підозрюваний зараз викритий", - заявив виданню прес-секретар Міноборони Австрії.

Офіцер кожні два тижні виходив на зв'язок зі своїм зв'язковим в російських спецслужбах "Юрієм" і передавав йому секретні документи. Як відзначили в Службі армійської контррозвідки Австрії, запобігти шпигунству полковника вдалося після того, як російські спецслужби передали йому сигнал, що австрійська сторона його розкрила.

Канцлер Австрії Себастьян Курц і глава Міноборони країни Маріо Кунасек, коментуючи подію, засудили Росію за її підхід.

"Це просто неможливо", - заявив Курц.

Міністр оборони Австрії має намір викликати до себе військового аташе Росії в країні щодо цієї справі.

"Шпигунська діяльність проти нейтральної країни недопустима", - сказав Кунасек.

За його словами, і після холодної війни нейтральні держави є метою шпигунства.

"Це демонструє, наскільки важлива щільна і ефективна мережа безпеки. Цей випадок для нас став приводом посилити заходи контррозвідки в сфері кібероборони", - додав міністр.