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Штат Міссурі визнав Голодомор в Україні геноцидом

Міссурі став 11 штатом Америки, який визнав Голодомор геноцидом
Штат Міссурі приєднався до визнання Голодомору в Україні 1932-1933 років геноцидом українського народу.
Штат Міссурі визнав Голодомор в Україні геноцидом Фото: memorialholodomors.org.ua

Про це повідомили в посольстві України у США.

Відповідну прокламацію видав губернатор штату Ерік Гретенс.


Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

Таким чином Голодомор визнали геноцидом в 11 американських штатах. Окрім Міссурі це зробили у Вашингтоні, Вісконсині, Іллінойсі, Массачусетсі, Мічигані, Нью-Джерсі, Нью-Йорку, Орегоні, Пенсильванії та Канзасі.

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27 05 2018 18:46
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