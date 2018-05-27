Штат Міссурі визнав Голодомор в Україні геноцидом Міссурі став 11 штатом Америки, який визнав Голодомор геноцидом

Штат Міссурі приєднався до визнання Голодомору в Україні 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Фото: memorialholodomors.org.ua

Про це повідомили в посольстві України у США. Відповідну прокламацію видав губернатор штату Ерік Гретенс.

Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa Таким чином Голодомор визнали геноцидом в 11 американських штатах. Окрім Міссурі це зробили у Вашингтоні, Вісконсині, Іллінойсі, Массачусетсі, Мічигані, Нью-Джерсі, Нью-Йорку, Орегоні, Пенсильванії та Канзасі.

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