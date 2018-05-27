CУСПІЛЬСТВО НОВИНИШтат Міссурі приєднався до визнання Голодомору в Україні 1932-1933 років геноцидом українського народу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Штат Міссурі визнав Голодомор в Україні геноцидом
Міссурі став 11 штатом Америки, який визнав Голодомор геноцидом
Фото: memorialholodomors.org.ua
Про це повідомили в посольстві України у США.
Відповідну прокламацію видав губернатор штату Ерік Гретенс.
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Таким чином Голодомор визнали геноцидом в 11 американських штатах. Окрім Міссурі це зробили у Вашингтоні, Вісконсині, Іллінойсі, Массачусетсі, Мічигані, Нью-Джерсі, Нью-Йорку, Орегоні, Пенсильванії та Канзасі.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
27 05 2018 18:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- "Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброїЦе слоган компанії "Сlean shot", яку вигадав і започаткував десантник Олександр Морозов
- "Спецконтингент, що підлягає виселенню" Так цинічно назвала Крим та його жителів радянська влада у документах 1944 року про переселення