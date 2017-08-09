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Штучний інтелект розпізнаватиме обличчя у натовпі протестувальників

Алгоритм зможе ідентифікувати навіть частково приховане обличчя
Вчені з Індії і Великої Британії навчили штучний інтелект розпізнавати обличчя людей в натовпі протестуючих.
Штучний інтелект розпізнаватиме обличчя у натовпі протестувальників Фото: leparisien.fr

Алгоритм здатний розпізнати обличчя навіть якщо воно частково сховано, наприклад, маскою, шарфом або бородою, повідомляє Motherboard.

Алгоритм успішно ідентифікував людину в 67% випадків. У процесі навчання алгоритму обличчя на фотографії поділялось на 14 основних областей, аналізуючи які штучний інтелект міг ідентифікувати людину. Як відзначають вчені, алгоритм успішно справлявся із завданням навіть якщо на фотографію потрапляли окуляри, маска або бандана.

Один з розробників зізнався, що при розробці штучного інтелекту думав про те, що він буде використовуватися для пошуку злочинців і не знає, як запобігти його використанню в інших цілях.

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Нагадаємо, що компанія Facebook створила неймовірно детальну карту, на якій показано, де знаходяться жителі 23 країн планети. Компанія використала дані державного перепису населення і фотографії зі супутників, а також власну нейронну мережу для розпізнавання зображень. Завдяки цьому, вона здатна визначити місце розташування кожної побудованої людиною споруди з точністю до п'яти метрів.

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08 09 2017 12:33
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