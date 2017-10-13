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Штучний інтелект від Google створив програму, розумнішу за себе

Алгоритми, написані іншими програмами, зможуть застосовуватися у сферах, де потрібні нові технології, але не вистачає інженерів високого класу
Фахівці Google у рамках проекту AutoML навчили інтелектуальну систему писати здатні до самоначання програми
Штучний інтелект від Google створив програму, розумнішу за себе Фото: google.com

Про це повідомляє Wired.

Автоматично створений алгоритм впорався з сортуванням зображень на 82%, а з більш складним завданням, пов'язаним із розміщенням предметів у доповненої реальності, - на 43%. При цьому результат розробленої людьми програми у другому завданні був нижчим - 39%.

Розробники Google поки що не прокоментували перебіг проекту. Експерти галузі вважають, що компанія відклала офіційну презентацію продукту до кращих часів, коли алгоритм освоїть більш важкі завдання.

"Ми хочемо зробити його доступним", - зазначив гендиректор Google Сундар Пічаї під час одного із заходів компанії.

Якщо машинне навчання буде розвиватися так само стрімко, алгоритми, написані іншими програмами, зможуть застосовуватися у сферах, де потрібні нові технології, але не вистачає інженерів високого класу.

Нагадаємо, що у доповіді "Робота в прогресі" аналітичного центру Reform йдеться, що 250 тис держслужбовців, 90 тис адміністраторів та 24 тис працівників реєстратури можна замінити роботами та зекономити на податках, а також автоматизувати 30% роботи медсестер та лікарів деяких напрямків. Якщо роботи замінять тисячі державних службовців, це допоможе платникам податків заощадити мільярди.

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13 10 2017 20:37
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