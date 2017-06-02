250 тис держслужбовців можна замінити роботами та зекономити на податках

Крім того можна замінити 90 тисяч адміністраторів та 24 тисячі працівників реєстратури, а також автоматизувати 30% роботи медсестер та лікарів деяких напрямів

Якщо роботи замінять тисячі державних службовців, це допоможе платникам податків заощадити мільярди фунтів.

Так, наприклад, 90% зі 137,000 адміністративного персоналу Уайтхоллу можна було б замінити "штучним інтелектом" до 2030 року, що дозволило б зекономити 2,6 мільярда фунтів на рік, Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на доповідь "Робота в прогресі" аналітичного центру Reform.

Також у доповіді зазначено, що розумні машини та автономні роботи могли б виконувати роботу 250 тисяч працівників державного сектора.

Крім того, за даними звіту, можна замінити 90 тисяч адміністраторів та 24 тисячі працівників реєстратури, а також автоматизувати 30% роботи медсестер та лікарів деяких напрямів.

Таким чином, завдяки спеціальному безкоштовному додатку більше мільйона людей зможуть проконсультуватися з чат-ботом замість людини.

Cпівдиректор однієї з програм в Оксфордському університеті Карл Фрей додав, що незабаром роботи зможуть виконувати обов'язки й працівників середнього класу.

"Такий швидкий прогрес у використанні технології може здатися спірним, і будь-які втрати робочих місць повинні будуть сприйматися чуйно", - сказав співавтор доповіді Александр Хічкок.

"Але, як результат, громадські послуги стануть кращими, більш безпечними, розумнішими та більш доступними", - додав він.

Нагадаємо, минулого місяця Сяо Нань, робот-репортер, створений китайським професором, випустив свою першу статтю в щоденній газеті міста Гуанчжоу.

Раніше поліція Дубаї (ОАЕ) оголосила, що у 2017 році буде введений в експлуатацію перший робот-поліцейський.