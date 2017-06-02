250 тис держслужбовців можна замінити роботами та зекономити на податках
Так, наприклад, 90% зі 137,000 адміністративного персоналу Уайтхоллу можна було б замінити "штучним інтелектом" до 2030 року, що дозволило б зекономити 2,6 мільярда фунтів на рік, Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на доповідь "Робота в прогресі" аналітичного центру Reform.
Також у доповіді зазначено, що розумні машини та автономні роботи могли б виконувати роботу 250 тисяч працівників державного сектора.
Крім того, за даними звіту, можна замінити 90 тисяч адміністраторів та 24 тисячі працівників реєстратури, а також автоматизувати 30% роботи медсестер та лікарів деяких напрямів.
Таким чином, завдяки спеціальному безкоштовному додатку більше мільйона людей зможуть проконсультуватися з чат-ботом замість людини.
Cпівдиректор однієї з програм в Оксфордському університеті Карл Фрей додав, що незабаром роботи зможуть виконувати обов'язки й працівників середнього класу.
"Такий швидкий прогрес у використанні технології може здатися спірним, і будь-які втрати робочих місць повинні будуть сприйматися чуйно", - сказав співавтор доповіді Александр Хічкок.
"Але, як результат, громадські послуги стануть кращими, більш безпечними, розумнішими та більш доступними", - додав він.
Нагадаємо, минулого місяця Сяо Нань, робот-репортер, створений китайським професором, випустив свою першу статтю в щоденній газеті міста Гуанчжоу.
Раніше поліція Дубаї (ОАЕ) оголосила, що у 2017 році буде введений в експлуатацію перший робот-поліцейський.
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