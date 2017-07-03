Шуфрича допитали у справі про несплату податків

Нардеп "Опоблоку" Нестор Шуфрич повідомив, що у вівторок ходив на допит у справі про можливу несплату податків.

Про це повідомила прес-служба політика.

"Народним депутатом України в присутності його адвокатів були надані пояснення, в яких він відзначив необґрунтованість даних, зазначених в Акті ДФС з приводу несплати податків. Також їм були дані пояснення про природу походження майна і грошових коштів, задекларованих в е-декларації", - сказано в повідомленні.

У прес-службі Шуфрича запевнили, що політик "максимально відкритий для слідства, сподівається на його незаангажованість і відсутність політичної мотивації".

Як відомо, генпрокуратура розслідує своєчасність, достовірність і повноту сплати податків народним депутатом від "Опозиційного блоку" Нестором Шуфричем.

Нагадаємо, що Державна фіскальна служба виявила несплату податків трьома депутатами, проаналізувавши їх електронні декларації. За словами генпрокурора Луценка, "у кожного з цих трьох депутатів, а саме Супруненка, Костянтиновського та Шуфрича встановлена несплата податків на суму відповідно 60, 50 і 40 млн грн".