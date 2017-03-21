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Шведські депутати вперше за 20 років провели навчання на випадок війни

Навчання проводилися за межами Стокгольма, їх підготовка зайняла півтора роки
Шведський парламент в рамках перших за 20 років навчань відпрацював сценарій поведінки на випадок війни
Шведські депутати вперше за 20 років провели навчання на випадок війни Фото: Reuters

Про навчання розповів спікер парламенту Швеції Урбан Алін, повідомляє Aftonbladet.

Навчання у засекреченому місці проводила так звана воєнна делегація – 50 депутатів на чолі зі спікером, у яких є повноваження замінити парламенту у випадку війни чи загрози війни.

"Воєнна делегація має значно ширший мандат на прийняття рішень і організацію дебатів. Це війна, рішення мають прийматися набагато швидше, ніж під час миру" - розповів Алін.

Навчання проводилися за межами Стокгольма, їх підготовка зайняла півтора роки.

"Нас відвезли у безпечне місце, де ми змогли відпрацювати ігровий сценарій", - сказав спікер.

До воєнної делегації мають входити представники лівих, правих і ультраправих партій. Востаннє депутати шведського парламенту проводили подібні навчання у 1997 році. До нових навчань їх спонукало погіршення безпекової ситуації.

"Погіршення глобального оточення зіграло свою роль. Якби все було добре, ми могли б сказати, що (такі навчання) можна провести через кілька років", - сказав Алін.

Нагадаємо, раніше iPress.ua повідомляв, що уряд Швеції вирішив повернути обов'язковий військовий призов, який був скасований у 2010 році.

Також у передмісті шведської столиці Стокгольма російські журналісти пропонували гроші підліткам за те, щоб ті зімітували заворушення на камеру.

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21 03 2017 22:35
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