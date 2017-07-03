У Швеції російські журналісти пропонували дітям гроші за імітацію заворушень

Невідомі журналісти заявили поліції, що мігранти пропонували їм гроші за те, щоб "показати екшн перед камерою"

У передмісті шведської столиці Стокгольма російські журналісти пропонували гроші підліткам за те, щоб ті зімітували заворушення на камеру.

Як розповіли журналістам радіостанції Radio24syv підлітки з Рінкебю, за постановку заворушень російські телевізійники пропонували їм по 400 шведських крон, - повідомляє шведське видання Local з посиланням на данське радіо.

За словами хлопця, який назвався Мухаммедом, 22 лютого до групи підлітків підійшли люди і назвалися журналістами з Росії. Який канал представляють, вони не повідомили, але, як сказав Мухаммед, ці люди говорили мовою, що "звучала як російська".

Однак, коли до них підійшли поліцейські, журналісти заявили, що це мігранти пропонували їм гроші за те, щоб "показати екшн перед камерою", розповів підліток.

20 лютого, після заяв президента США Трампа, який зарахував Швецію до країн, що зазнали терористичних атак, в Рінкеб'ю відбулися заворушення. Тоді були пограбовані кілька магазинів, спалені машини на стоянці, поліцейських закидали камінням. Правоохоронці змушені були застосувати зброю, але обійшлося без постраждалих.