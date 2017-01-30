Росіянам ускладнили процедуру видачі віз до США
За новими правилами, щоб отримати без співбесіди ділову, туристичну, транзитну або журналістську візу (типи B1/B2, C1/D і I), необхідно подати документи не пізніше 11 місяців після закінчення попередньої візи. Раніше цей термін становив 47 місяців. Про це повідомляють "РИА Новости" з посиланням на прес-службу посольства США у Росії.
Як пояснили у відомстві, зміни пов'язані з припиненням відповідно до указу Трампа програми Visa Interview Waiver, за якою неіммігрантські візи можна отримувати повторно без співбесіди.
Зазначимо, що десятки тисяч людей у США 29 січня виступили проти міграційних обмежень, запроваджених Дональдом Трампом.
Нагадаємо, у п'ятницю, 27 січня президент США Дональд Трамп обмежив в'їзд до США громадянам Ємену, Судану, Сомалі, Іраку, Ірану та Лівії, підписав указ "Заходи захисту від проникнення іноземних терористів у США", який передбачає припинення прийому біженців в країну на 120 днів.
Своє негативне ставлення до приїжджих Трамп пояснює тим, що вони, на його думку, забирають робочі місця у корінних американців. На початку своєї передвиборної кампанії він заявляв про намір депортувати 11 млн нелегальних мігрантів, але потім дещо пом'якшив позицію.
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